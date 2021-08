Moartea nu există: Este doar iluzia conștiinței noastre, susține un om de știință american VIDEO

Robert Lanza, un renumit om de știință și autor american, a scris o carte în care susține că dezvăluie mistere ale vieții umane.

El a afirmat că există un fenomen denumit biocentrism, care subliniază faptul că nu universul a creat oamenii, ci de fapt noi suntem cei care au dat naștere acestuia.

În plus, doctorul a spus, în volumul său, că el crede că moartea oamenilor nu există, ci ea este doar o iluzie a conștiinței noastre, potrivit India Times.

Lanza a dezvăluit că biocentrismul arată că spațiul și timpul sunt doar niște instrumente, pe care mintea noastră le folosește pentru a țese informații împreună, într-o experiență cuprinzătoare, ca un limbaj pentru conștiință.

Într-un exemplu destul de comun, Lanza numește moartea ca și cum s-ar termina un serial TV. Puteți experimenta diferite povești, diferite personaje și, desigur, diferite finaluri din vasta bibliotecă pe care universul o deține și la sfârșitul acestora, sunteți tot voi, susține doctorul american.

În carte, el vorbește despre faptul că atunci când vine vorba despre misterele universului și ale vieții umane, cel mai mare mister despre care mulți sunt cuioși, este moartea. Religiile au numit moartea singurul adevăr, iar viața de apoi ca dar (sau blestem), pe care îl primim, în funcție de comportamentul nostru de pe această planetă.

Dar, nimic din toate astea nu au fost dovedite, nimeni nu știe cu adevărat ce ne așteaptă. Cu toate astea, medicul și omul de știință, Robert Lanza susține în cartea sa: ”Biocentrism: How Life and Consciousness are the Keys to Understanding the True Nature of the Universe” (”Biocentrism: Cum viața și conștiința sunt cheile înțelegerii adevăratei naturi a universului”) că moartea ar putea fi de fapt o ușă către un număr nesfârșit de universuri.

El mai crede în teoria existenței a mai multor lumi și afirmă că moartea nu există în aceste scenarii, deoarece aceste posibilități au loc în același timp și singurul motiv pentru care ne simțim ”vii” este datorită energiei care funcționează în creierul nostru.

