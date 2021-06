Gaura are diametrul de 30 de metri, insa adancimea ei este deocamdata necunoscuta

O groapa rotunda si foarte adanca aparut din senin in desertul din estul Yemenului starneste curiozitatea cercetatorilor, dar si temeri in randul locuitorilor din zona. Putul Barhout a ajuns cunoscut si sub numele de "Gura iadului".



La aproximativ 1.300 de kilometri est de capitala Sanaa, in apropiere de granita cu Omanul, putul Barhout este o gaura naturala uriasa, aparuta in desertul din provincia yemenita Al-Mahra, la Hadhramaut. Are o latime de 30 de metri si o adancime estimata intre 100 si 250 de metri, scrie Digi24.ro.

Oamenii locului vorbesc despre o inchisoare pentru demoni, superstitie intarita de mirosurile grele emanate din adancurile sale.

"Este foarte adanca, nu am ajuns niciodata pe fundul ei, este prea putin oxigen si nu exista ventilatie", spune Salah Babhair, directorul general al autoritatii locale pentru studii geologice si resurse minerale, potrivit sursei citate.

Acesta estimeaza ca putul are o vechime de "milioane si milioane" de ani. Camerele video care au fost introduse inauntru nu au putut aduce informatii relevante, din lipsa luminii suficiente.

Chris Fogwill, profesor la Universitatea Keele, crede ca gaura din Yemen este mai degraba cauzata de eroziunea calcarului sau de miscarea sarurilor (saramurii) geologice. Marginile ei sugereaza ca nu este noua, confirma specialistul.