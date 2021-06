Un mesaj trimis intr-o sticla si-a gasit destinatar dupa o calatorie de trei ani si 3.200 de km pe Oceanul Atlantic

Un mesaj trimis intr-o sticla a facut legatura intre doi adolescenti aflati de-o parte si de alta a Oceanului Atlantic, la trei ani dupa ce a fost lansat, relateaza BBC.

Sean Smith, in varsta de 16 ani, a trimis un bilet in timp ce se afla cu parintii in vacanta in Rhode Island (SUA), in 2018.

El a scris: "Este Ziua Recunostintei. Am varsta de 13 ani si vizitez rude in Rhode Island. Sunt din Vermont. Daca este gasit, trimiteti e-mail la messageinabottle2018@gmail.com".

Trei ani mai tarziu, sticla a fost gasita la 3.200 de kilometri distanta. Christian Santos, in varsta de 17 ani, a descoperit-o in apele insulelor Azore, arhipelag portughez din Atlantic.

El a declarat pentru Boston Globe ca a vazut sticla in timp ce se afla la pescuit cu varul lui intr-o zona unde apa nu era adanca, unde, de obicei, aduna gunoaie.

"Am luat-o si m-am uitat inauntru si acolo se afla o hartie. Mi s-a parut interesant si am mers sa o arat mamei", a povestit el. Mama lui, Molly Santos, i-a spus ca mesajul era din apropiere de Massachusetts, unde Christian s-a nascut si a trait inainte de a se muta in Azore.

Curiosi sa afle mai multe despre autorul mesajului, Christian si mama lui au decis sa urmeze instructiunile din sticla. Ei au trimis un e-mail, dar nu au primit raspuns pentru ca Sean uitase de mult de sticla si nu isi mai verifica adresa.

Intr-un final, mesajul a ajuns la el. Mama lui Christian a anuntat descoperirea pe retelele de socializare, saptamana trecuta, si a generat interes.

O saptamana mai tarziu, Sean a vazut stirea despre mesajul lui. A fost uimit, a povestit el pentru CBS News. Impreuna cu familia, a lansat in 2018 mai multe sticle cu mesaje. "Unele dintre ele au fost gasite nu mult dupa aceea, dar doi ani si jumatate mai tarziu am uitat complet ca am facut asta", a mai afirmat Sean.

Cat despre Christian Santos, el a spus ca va incerca sa mentina legatura. "Este o intamplare speciala", a adaugat Sean Smith.