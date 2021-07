Mesajul celebrului balerin Serghei Polunin inainte de a veni in Romania, la TIFF: Abia astept sa va intalnesc

Celebrul balerin Serghei Polunin a transmis fanilor un mesaj video in care isi exprima nerabdarea de a veni in Romania, la finalul acestei luni, si de a participa, ca invitat special, la cea de a 20-a editie a Festivalului International de Film Transilvania (TIFF).

Polunin va participa la o sesiune Q&A dupa proiectia filmului "Dancer", regizat de Steven Cantor, un documentar revelator despre viata lui (28 iulie, 19:00) si va evolua in spectacolul-eveniment "Sergei Polunin Up, Close and Personal" (29 iulie, 20:30, Castelul Banffy din Bontida).

"Sunt atat de fericit sa vin in Romania si abia astept sa vad aceasta tara frumoasa. Am auzit atat de multe lucruri despre aceste locuri si oamenii de aici. Pentru mine va fi o noua experienta, o noua tara, un loc nou. Sunt nerabdator sa vin la TIFF", a spus el. "Voi avea un spectacol la Cluj, voi dansa in > . Este un spectacol foarte puternic, realizat de Yuka Oishi, pe muzica lui Stravinsky. O muzica geniala, compusa cu multi ani in urma, dar inca atat de relevanta. Te face sa simti atat de multe! Ziua spectacolului va fi memorabila si abia astept sa va intalnesc".

El a adaugat ca va face mai multe excursii prin tara.

De cealalta parte, regizorul Tudor Giurgiu, presedintele TIFF, a transmis: "Sergei Polunin e o personalitate uriasa, un talent incredibil si ma bucur ca a acceptat invitatia de a veni la TIFF intr-un an cand sarbatorim a 20-a editie a festivalului. L-am vazut live la Londra acum cativa ani si abia astept sa il revad in aer liber, in decorul impresionant al Castelul Banffy de la Bontida".

Nascut in 1989 in Ucraina, Sergei Polunin a devenit, la varsta de 19 ani, cel mai tanar prim-balerin din istoria London Royal Ballet. Apreciat pentru geniul artistic, tehnica si prezenta scenica, artistul s-a remarcat pe marile scene ale lumii. A dansat pe scena Teatrului Balsoi din Moscova, la Scala din Milano, Teatrul Stanislavski, Opera Nationala din Paris, iar in prezent este invitat permanent al The Bavarian State Ballet din Munchen si calatoreste in jurul lumii cu spectacolele produse de Polunin Ink, compania de dans pe care a fondat-o. In 2019, a dansat alaturi de balerina Alina Cojocaru in "Romeo si Julieta". Cea mai populara aparitie a sa este cea din videoclipul in care danseaza pe melodia "Take Me to Church" a lui Hozier, regizat de David LaChapelle, care a devenit viral si a adunat peste 29 de milioane de vizualizari pe YouTube.

In ultimii ani, Sergei Polunin s-a remarcat si in lumea filmului, in productii precum "Murder on the Orient Express" (r. Kenneth Branagh), "Red Sparrow" (r. Francis Lawrence) si "The White Crow" (r. Ralph Fiennes). Supranumit si "baiatul rau al baletului mondial", din cauza stilului sau rebel, a plecarilor intempestive din companii de balet renumite - prima a fost chiar London Royal Ballet, la doar 21 de ani - si a declaratiilor controversate, Polunin este protagonistul documentarului "Dancer" (r. Steven Cantor), proiectat la TIFF miercuri, 28 iulie, de la 19:00, la Casa de Cultura a Studentilor din Cluj. Proiectia va fi urmata de un QA cu starul. Continuarea documentarului, "Dancer II", va fi realizata de Anton Corbijn.

Show-ul "Sergei Polunin Up, Close and Personal", pe care spectatorii din Romania vor avea ocazia sa-l vada joi, 29 iulie, de la 20:30, la Castelul Banffy din Bontida, va debuta cu proiectia "Bolero", un performance coregrafic in care capodopera lui Ravel capata o noua dimensiune prin miscarile renumitului dansator, amplificate de efectele vizuale realizate de artistul Teun van der Zalm. Ross Freddie Ray semneaza conceptul si coregrafia spectacolului.

Seara va continua cu "Sacre", un spectacol bazat pe "Ritualul primaverii" al lui Igor Stravinski si inspirat din stilul dansatorului Vaslav Nijinski, in viziunea coregrafica a artistei japoneze Yuka Oishi. Lupta constanta dintre emotie si ratiune, tema centrala a spectacolului care a facut inconjurul lumii, dezvaluie multiplele straturi ale personalitatii lui Polunin, oferind publicului ocazia de a-l descoperi, prin intermediul miscarilor, ca dansator si creator, dar mai ales ca om.

La final, balerinul va participa la o discutie cu publicul si va oferi detalii din culisele parcursului sau artistic spectaculos si atipic.

