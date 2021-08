Cum afectează forma corpului salariul: Bărbați înalți, scunzi vs femei slabe, obeze

Oamenii de știință de la Universitatea Iowa din Statele Unoite au realizat un studiu în rândul a 2.383 de voluntari din America, în care au găsit o legătură între forma corpului oamenilor și salariul lor. Astfel, ei au constatat că bărbații scunzi și femeile obeze câștigă mai puțin decât omologii acestora mai înalți, respectiv mai slabe.

Aceasta este o dovadă a unui ”premiu de frumusețe” suspectat de mult timp, care sugerează că atractivitatea fizică necesită o valoare mai mare pe piața muncii, conform studiului realizat de către Suyong Song, autor principal, de la Universitatea Iowa, scrie Daily Mail.

Ads

Cercetătorii au examinat datele de la 2.383 de persoane, voluntari, inclusiv scanări ale întregului corp și informații oficiale ale veniturilor acestora și sexul lor.

Experții au descoperit că la bărbații care câștigă peste 70.000 de dolari pe an, pentru fiecare centimetru în plus la înălțime aceștia primeau câte 1.000 de dolari în plus la salariu.

La rândul lor, femeile care obțineau aceeași sumă anuală, pierdeau câte 1.000 de dolari pentru fiecare scădere de un punct al indicelui de masă corporală (BMI – Body Mass Index).

Invenția minune care va revoluționa înalta tehnologie: Noul material mai dur decât diamantul VIDEO

”Am fost curios să aflu dacă există sau nu un premiu de atractivitate fizică, pe piața muncii. Majoritatea studiilor anterioare au definit adesea aspectul fizic din opiniile subiective, bazate pe sondaje”, a explicat Song.

Acum însă, cercetătorii au măsurat cu precizie forma corpului, prin scanări 3D, Iar datele au fost obținute de la Centrul de date antropometrice (CAESAR) din SUA.

Fenomenul invizibil din Oceanul Atlantic: Ar putea fi fatal vieții de pe Pământ VIDEO

”Constatările au arătat că există o relație semnificativă între aspectul fizic și venitul familiei, iar aceste asociații diferă în funcție de sex. În special, statura impozantă a bărbatului are un impact pozitiv asupra veniturilor familiei, în timp ce obezitatea femeii are un efect negativ”, a spus cercetătorul american.