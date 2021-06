O furtuna solara puternica atinge Pamantul. Fluxul geomagnetic vine cu 600 de kilometri pe secunda spre noi VIDEO

Un flux rapid geomagnetic provenit dintr-o furtuna solara puternica atinge in prezent Pamantul cu o viteza uriasa, de 600 de kilometri pe secunda si va continua sa bombardeze Terra, pentru inca 24 de ore.

Pasionatii de astronomie pot vedea, in special, in emisfera sudica, Aurore Boreale, uimitorul fenomen care coloreaza cerul noaptea, in diferite culori impresionante, acolo unde vizibilitatea este buna, potrivit Express.

Furtuna geomagnetica poate produce fluctuatii ale retelelor electrice, precum si probleme in comunicatiile prin satelit. De asemenea, pasarile migratoare pot fi afectate de acest flux solar, conform Agentiei Nationale a Oceanelor si Atmosferei din Statele Unite (NOAA).

"Materialul gazos provine dintr-o gaura din regiunea sudica a Soarelui. Din fericire, nu se vor produce pagube majore pe Pamant de aceasta data", a declarat dr. Tony Philips de la Space Weaher.

Conform astronomilor furtuna solara a fost incadrata in categoria G1, de intensitate scazuta, pe o scala cu cinci trepte. Trebuie mentionat faptul ca exista un ciclu solar, care se intinde pe o perioada de 11 ani.

NASA a anunta ca varful acestui cilul solar va fi atins in luna iulie din anul 2025, atunci cand sunt asteptate furtuni solare majore, care pot provoca daune mari pe Pamant, scrie Agentia Spatiala americana.