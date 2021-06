Un fenomen cu totul iesit din comun s-a petrecut in Statele Unite, pe o plaja de pe coasta statului Maine. O substanta misterioasa de culoare neagra a acoperit totul, uluind localnicii, care au observat neobisnuita intamplare.

Expertii si-au propus sa gaseasca adevarul despre acest eveniment, care a nelinistit oamenii ajunsi pe tarmul oceanului, potrivit New York Post.

O oceanografa pensionara din localitate a fost solicitata sa dezlege misterul aparut pe plaja. "Am colectat cateva mostre, le-am luat si apoi le-am pus sub microscop. A fost clar ca sunt niste mici insecte", a spus Linda Stathoplos.

Initial stirea a aparut in publicatia Press Herald, unde Ed Smith, un localnic a fost uluit de milioanele de resturi negre miniscule, care au impanzit zona. "M-am asezat pe marginea cazii mele si am vrut sa ma curat, dar nu am putut indeparta pata de pe picioare".

Ulterior, un geolog marin specializat de la Maine Geological Survey, Steve Dickson a spus ca "este pentru prima data cand am vazut asta sau am auzit asa ceva, in cei 35 de ani, de cand lucrez".

El a precizat faptul ca deocamdata nu stie ce tip se insecte sunt si nici de unde provin, dar crede ca ele vor fi spalate, pur si simplu de valuri, destul de curand.

