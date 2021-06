Descoperirea care da fiori omenirii: Extraterestrii ne pot observa de pe 29 de planete locuibile

Timp de secole pamantenii au privit cu admiratie, dar si cu teama cerul, intrebandu-se despre viata printre stele, in alte lumi. Dar pe masura ce oamenii au vanat omuletii verzi, extraterestrii ar fi putut sa ne urmareasca. Acum astronomii au descoperit 29 de planete locuibile, de unde civilizatiile inteligente ne-ar putea vedea si intercepta emisiunile radio si de televiziune.

Mai multi oameni de stiinta din Statele Unite au publicat un stadiu in revista Nature, in care au determinat cate lumi extraterestre au putut observa Pamantul in trecut, dar si numarul celor care ne pot vedea planeta noastra in viitor, potrivit The Guardian.

Ads

Astronomii americani, Lisa Kaltenegger de la Institutul Carl Sagan de la Universitatea Cornell si dr. Jackie Fajerty, de la Muzeul de istorie naturala, ambele institutii din New York, au folosit un catalog de stele si au stabilit miscarile lor pentru a determina ce sisteme stelare ar fi putut detecta in trecut Pamantul, dar si observarea lui in viitor.

Rezultatele oamenilor de stiinta sunt extrem de interesante, prin faptul ca au identificat 1.715 sisteme stelare in vecinatatea planetei noastre, de unde observatorii extraterestri ar fi putut descoperi Pamantul in ultimii 5.000 de ani, urmarindu-I tranzitul prin fata Soarelui. In urmatorii 5.000 de ani, alte 318 stele suplimentare vor ajunge in pozitia corecta, pentru a putea vedea planeta noastra, in toata splendoarea.

Pentru acele civilizatii extraterestre care se afla in pozitia potrivita pentru a vedea Pamantul, 46 de sisteme stelare sunt suficient de apropiate pentru ca planetele lor sa intercepteze un semnal clar al existentei umane, precum emisiunile radio si de televiziune, care au inceput de acum aproximativ 100 de ani.

Cercetatorii estimeaza ca 29 de planete potential locuibile sunt bine pozitionate pentru a asista la tranzitul Terrei si de a asculta transmisiile umane de radio si televiziune.

Patru oameni de stiinta ilustri cred in existenta extraterestrilor: Unde sunt civilizatiile inteligente

Insa, exista si temeri legate de un posibil contact al pamantenilor cu extraterestrii in viitor. "Cercetarea m-a facut sa ma simt foarte vulnerabila, pentru ca am inceput sa ma gandesc cat de usor suntem de detectat, in anumite privinte.

Suntem doar un punct, aceasta lume stancoasa (Pamantul - n.a) care se roteste in jurul Soarelui nostru si blocheaza lumina la fiecare 365 de zile, pentru o perioada de timp", a declarat Jackie Faherty, conform NPR.

Extraterestrii pot cuceri Pamantul si Calea Lactee. Oamenii de stiinta au stabilit cat timp le trebuie VIDEO

Dintre stelele studiate, sunt cunoscute deja unele care gazduiesc cel putin o planeta locuibila. Astfel celebrul sistem stelar denumit TRAPPIST-1, are sapte planete asemanatoare cu Pamantul. Acestea vor intra in zona vizibila a Terrei peste 1.642 de ani si vor ramane acolo timp de 2.371 de ani.