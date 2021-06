Patru oameni de stiinta ilustri cred in existenta extraterestrilor: Unde sunt civilizatiile inteligente

Pe 25 iunie 2021, Pentagonul va da publicitatii un raport despre ceea ce stie guvernul SUA despre OZN-uri. Acum, oamenii de stiinta s-au pronuntat in legatura cu posibila existenta a extraterestrilor, iar patru din cinci experti intrebati, considera ca aceste civilizatii inteligente ar putea trai undeva in cosmos, insa se pune problema cat de departe sunt ei de Pamant si daca putem sa-i descoperim.

Times a anuntat ca informatiile care vor fi prezentate de Pentagon nu vor oferi nicio legatura clara intre cele 120 de incidente, in care apar obiecte zburatoare neidenticate in ultimele doua decenii si nici daca Pamantul a fost vizitat de extraterestri, potrivit Inverse.

Va prezentam mai jos marturiile a cinci experti, oameni de stiinta respectabili din Australia, care raspund la intrebarea: "Exista extraterestrii?".

Jonti Horner, astrobiolog, Universitatea Southern Queensland

"Cred ca raspunsul este cu certitdine da. Dar consider ca adevarata intrebare este: se gasesc extraterestrii suficient de aproape pentru ca noi sa ii descoperim? Spatiul este incredibil de mare. In ultimele decenii, am invatat ca aproape fiecare stea din cosmos are planete.

Se estimeaza ca galaxia noastra, Calea Lactee, are pana la 400 de miliarde de stele. Daca fiecare are cinci planete, am avea doua trilioane de planete doar in galaxia noastra. Mi se pare imposibil sa cred ca Pamantul este singura planeta, unde exista viata, inclusiv viata inteligenta si avansata tehnologic. Dar vom gasi vreodata o astfel de viata extraterestra? Aceasta este o intrebare grea."

Steven Tingay, astrofizician, Universitatea Curtin din Bentley

"Da, dar asta este o afirmatie indrazneata. Asadar, sa fim clari despre ce vorbim. Consider ca termenul "extraterestru" se refera la orice fel de viata, asa cum o intelegem noi pe Pamant.

Universul contine miliarde de galaxii, fiecare dintre ele putand fi compusa din miliarde si miliarde de stele. Majoritatea dintre ele au cel putin o planeta. In concluzie, este greu de crezut ca amestecul particular de conditii care a dus la aparitia "vietii" s-a produs doar pe Pamant si nu pe trilioane de alte planete din univers.

Dar ramane de vazut daca aceasta viata este ca aceea a bacteriilor sau exista "o civilizatie avansata tehnologic" interesanta, cu care noi putem comunica".

Helen Maynard-Casely, cercetator planetar, Organizatia de Stiinta si Tehnologie nucleare din Sydney

"In opinia mea cred ca este doar o chestiune de timp, pana sa descoperim ceva care seamana cu biologia, in alta parte decat pe Pamant. Luati in calcul, oceanele de gheata de pe Europa si Ganymede (doua Luni ale lui Jupiter).

Desigura, viata extraterestra ar putea fi diferita fata de a noastra. Este cu adevarat inevitabil ca vom gasi undeva o nisa pentru o biologie activa. Daca ne poate saluta aceasta civilizatie? Ei bine, asta este o alta intrebare".

Rebecca Allen, expert in tehnologie planetara, Universitatea de Tehnologie Swinburne

"Da, dar probabil ei nu seamana cu noi. Exista mai mult de 100 de miliarde de planete estimate doar in galaxia noastra (aproximativ sase miliarde fiind potential asemanatoare cu Pamantul). Prin urmare, probabailitatea ca viata sa existe in alta parte este foarte aproape de a fi confirmata.

Dar ce sa zicem de o viata extraterestra avansata? Realitatea este ca spatiul este vast. Iar din misunea Kepler am aflat ca este greu sa descoperim alte lumi, dar sa mai gasim una care sa semene cu Pamantul".

Martin Van-Kranendonk, astrobiolog, Universitatea New South Wales din Sydney

"Raspunsul mei simplu este nu. Daca folosim date pur empirice, iar intrebarea se refera la orice tip de viata in afara Pamantului, care nu are legatura cu activitatea umana, atunci raspunsul este nu.

Dar, cunostintele noastre referitoare la intrebare sunt finite, nu am investigat fiecare colt al universului si nici nu stim ce ar putea constitui viata intr-un alt sistem chimic. Asadar, raspunsul mai extins la intrebare este ca nu stim. Poate intr-o zi, putem sti daca avem vecini interplanetari in apropiere sau daca suntem singuri in univers".