Manuscrisul lui Emil Cioran la „Cartea Amăgirilor” a fost adjudecat la 7.000 de euro

Manuscrisul lui Emil Cioran pentru crearea volumului „Cartea Amăgirilor”, 18 file, a fost adjudecat, joi seară, pentru 7.000 de euro în cadrul Licitaţiei de Carte Rară, Hărţi şi Manuscrise. Preţul a crescut în licitaţie de şase ori, pornind de la 1.800 de euro, fiind cea mai mare valoare de adjudecare a unui lot.

O evoluţie impresionantă a avut şi cartea scrisă de Dimitrie Cantemir - „Istoria Imperiului Otoman” cu 22 de gravuri ce ilustrează portretele sultanilor, fiind adjudecată pentru 6.000 de euro.

Artmark a organizat prima licitaţie de carte şi manuscrise acum zece ani, în noiembrie 2012, cu un total timid de adjudecare, de 59.000 de euro, apoi cca o dată la doi ani, pentru a creşte frecvenţa.

În urmă cu patru ani a crescut numărul la aproximativ două licitaţii de carte, autografe, manuscrise şi hărţi pe an, iar o dată cu creşterea totalului de adjudecare la cca 66.000-68.000 de euro per licitaţie, s-a ajuns la un total de trei licitaţii la sfârşitul acestui an. Ultima cu un total record de cca 87.000 de euro şi o rată de adjudecare de 81%.

Cele câteva licitaţii Artmark desfăşurate în piaţa de artă şi carte de-a lungul ultimilor 10 ani au conturat o zonă de interes pentru circularea hârtiilor vechi, nu doar pentru rolul lor documentar, dar şi pentru calitatea intrinsecă de piesă de colecţie cu însemnătate artistică.

Potrivit Artmark, în ultimii ani, hârtiile vechi cu ilustraţii sau autografe celebre, dar şi pentru volume cu un puternic caracter documentar sau cartografic, încep să se înscrie în circuitul naţional şi să suscite, astfel, interesul colecţionarilor sau bibliofililor. Caracteristic pentru această piaţă este faptul că preţul de pornire nu rămâne şi cel de adjudecare, iar în majoritatea cazurilor, preţul final este dublu sau chiar triplu faţă de preţul de pornire.

Recentele licitaţii de pe piaţa de artă şi carte românească au permis, pe de o parte, o extindere a hârtiilor vechi, de colecţie, dar şi accesul acestui tip de bun cultural la o piaţă reglementată, pe de altă parte începerea cotării unora dintre autorii importanţi români sau universali. Printre recorduri se remarcă: Recordul românesc de carte din 2020 - Caietul-manuscris „Amurgul gândurilor” al lui Emil Cioran s-a adjudecat cu 19.000 euro în Licitaţia A10 by Artmark de Celebrităţi şi Autografe, două scrisori olografe trimise de Constantin Brâncuşi către nepoata sa Ileana Brâncuşi, Paris, 1937-1938, însoţită de plicul original, piesă rară de colecţie au fost adjudecate pentru 11.000 de euro în 2019, în cadrul Licitaţiei de Autografe, inclusiv colecţia D.P, o piesă extrem de rară, picto-poezia „Le Facteur”, din 1924 semnată de artistul avangardist Victor Brauner a fost adjudecată pentru 4.000 de euro în cadrul Licitaţiei de Celebrităţi şi Autografe.