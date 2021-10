Descoperire uluitoare a oamenilor de știință: Un gigantic tunel magnetic înconjoară Pământul VIDEO

Structurile misterioase extraterestre din spațiu din apropierea planetei noastre i-au nedumerit pe astronomi zeci de ani, însă acum ei au reușit să descifreze secretul. Astronomii au descoperit că Pământul este înconjurat de un gigantic tunel magnetic, dar invizibil ochiului uman, el putând fi observat doar cu ajutorul telescoapelor cu unde radio.

Dr. Jennifer West de la Universitatea din Toronto și de la Institutul de Astronomie și Astrofizică Dunlap, ambele din Canada, a reuși să facă o descoperire neobișnuită, două structuri luminoase care sunt văzute în regiunile opuse ale cerului, considerate anterior a fi separate, sunt de fapt conectate, arătând ca un tunel, potrivit Utoronto.

Ads

”Dacă ar fi să ridicăm privirea spre cer, am observa această structură asemănătoare unui tunel, în aproape fiecare direcție în care am privi, asta dacă am avea ochi care să poată vedea lumina cu ajutorul undelor radio”, a spus West.

Cele două structuri denumite ”The North Polar Spur” și ”The Fan Region”, sunt cunoscute de mai mult timp de astronomi. ”Din anii ’60 chiar. Dar cele mai multe explicații științifice s-au concentrat asupra lor, în mod individual”.

Acum, West și colegii său cred că ei sunt primii astronomi care au conectat aceste două structuri misterioase. Ele sunt alcătuite din particule încărcate și un câmp magnetic, ele având forma unor ”cozi” lungi și sunt situate la aproximativ 350 de ani-lumină de noi.

Extratereștrii ar putea simula viața oamenilor de pe Pământ: ”Sunt atât de avansați încât sunt capabili să programeze totul” VIDEO

Au o lungime de circa 1.000 de ani-lumină. Aceasta este distanța echivalentă cu aceea de a călători între Toronto și Vancouver, de două miliarde de ori”, a afirmat West. El a fost creat în timpul evoluției creării Pământului.

”Câmpurile magnetice nu există izolat. Toate trebuie să se conecteze între ele. Așadar, pasul următor este să înțelegem mai bine modul în care acest câmp magnetic local se conectează la scară mai mare, cât și la câmpurile magnetice la scară mai mică ale Soarelui și Pământului. Cred că este minunat să ne imaginăm că aceste structuri sunt peste tot, ori de câte ori ne uităm în sus, spre cerul nopții. ”, a explicat astronomul.

Avertisment privind sfârșitul lumii al fostului director de la Google: ”Realitatea este că îl creăm pe Dumnezeu” VIDEO