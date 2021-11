Descoperire senzațională în ochiul uman: Nimeni nu a văzut asta în sute de ani

Oamenii de știință de la Centrul John Moran al Universității Utah au făcut o descoperire ieșită din comun în ochiul uman. Chiar dacă de sute de ani cercetătorii au studiat cu atenție acest organ al omului, iată că de-abia acum s-a găsit un nou tip de celulă nervoasă în retină.

Noua celulă Campana identificată acum ar putea juca un rol în procesarea semnalului vizual, apreciază experții. În sistemul nervos central, un circuit de neuroni comunică între ei pentru a transmite informații senzoriale și motorii, iar așa-numiții interneuroni servesc ca niște intermediari în lanțul de comunicare, potrivit Science Daily.

Lucrarea cercetătorilor de la Universitatea Utah din Statele Unite a fost publicată în revista Proceedings of the National Academy of Science din SUA, ea find coordonată de Ning Tian, doctor în medicină la Universitatea New York din Buffalo.

Experții au identificat o celulă nervoasă sau un neuron în retină, un tip necunoscut anterior. Descoperirea marchează un moment remarcabil în domeniul medical, deoarece oamenii de știință lucrează de mult timp să înțeleagă mai bine funcționarea sistemului nervos central prin identificarea tuturor claselor de neuroni și a conexiunilor acestora.

Ținând cont de faptul că microscopul a fost inventat în jurul anului 1600, iar medicina modernă a debutat undeva prin secolul al XVII-lea, este surprinzătoare această descoperire, o celulă din retină pe care nu a văzut-o nimeni vreme de sute de ani.

Echipa de cercetători au denumit celula Campana după forma sa, care seamănă cu un clopoțel. Experimentele au arătat că aceste celule Campana rămân activate un timp neobișnuit de lung, până la 30 de secunde, ca un răspuns la o stimulare cu un flash de lumină de 10 milisecunde.

”În creier, se crede că celulele de ardere persistente sunt implicate în memorie și în învățare. Deoarece celulele Campana au un comportament similar, teoretizăm că ele ar putea juca un rol în declanșarea unei ”memorii” temporale a unei stimulări recente”, a spus Tian.