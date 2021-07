Interiorul Marii Piramide din Egipt, de la Giza FOTO: The Irish Sun

Marea Piramida din Egipt este o structura straveche de 4.500 de ani, fiind cel mai mare monument din cele trei care se gasesc pe platoul din Giza. Faimosul arheolog Zahi Hawass a afirmat ca "o comoara se ascunde inca" in golurile din interiorul impunatoarei constructii, care este inclusa in Cele sapte minuni ale lumii antice.

Proiectul Scan Pyrmids a fost lansat de cativa ani pentru a oferi mai multe tehnici non-invazive si nedistructive, care sa descopere toate camerele ascunse din interiorul Marii Piramide, potrivit Express.

Dupa mai multe cercetari, expertii au facut o descoperire extraordinara in Marea Piramida, ei anuntand ca au gasit "o cavitate uriasa" de peste 30 de metri lungime, necunoscuta pana atunci. Ulterior, dimensiunea golului a fost recalculat, el fiind apreciat la "cel putin 40 de metri".

Arheologii au denumit "Big Void" golul care strabate Marea Piramida, el fiind situat deasupra Marii Galerii. Dr. Hawass spusese anterior ca "stia" de existenta golurilor. "Daca cunosti cum a fost construita Marea Piramida, atunci stii ca are o multime de goluri.

Noi speram sa descoperim corpul faraonului Khufu, insa ceva foarte important ar putea fi descoperit in aceste cavitati".

Exista trei camere cunoscute pana in prezent in Marea Piramida, iar cea mai mica a fost decupata in roca de baza, pe care s-a construit piramida si se crede ca ea a fost neterminata.

Arheologul, in varsta de 74 de ani, si-a dedicat intreaga viata cercetarii piramidelor si a antichitatilor din Egipt. El spune ca se asteapta ca, in curand, sa fie facute niste descoperiri fantastice.

"Eu cred ca toate comorile lui Khufu sunt inca ascunse in Marea Piramida, iar aceste trei usi ar putea fi cheia deschiderii acestei camere funerare. Nu exista nicio piramida din cele 123 de piramide din Egipt, care sa aiba acest tip de usi cu manere de cupru. Intr-adevar, cred ca asund ceva".

BBC a anuntat ca proiectul Scan Pyramids s-ar putea relua, dupa ce pandemia COVID-19 se va stinge si va permite cercetatorilor sa-si reia lucrul in Egipt, la Marea Piramida.

