Descoperire inexplicabila in Orasul lui David: Nu s-a gasit niciodata asa ceva la Ierusalim

Descoperire inexplicabila in Orasul lui David din Ierusalim FOTO: Today UK News

O echipa de oameni de stiinta din Germania, Israel si Egipt a facut o descoperire inexplicabila la sit-ul arheologic vechi de aproape trei milenii din Orasul lui David, parte din Ierusalim. Obiectele gasite, care nu isi au originea aici, reprezinta 29 de dinti de rechin, care au fost datati cu 80 de milioane de ani in urma.

Arheologii au afirmat ca aceste fosile s-ar fi asteptat sa fie descoperite la cel putin 80 de kilometri de Ierusalim. Studiul legat de relicve a fost prezentat de dr. Thomas Tuetken, cercetator la Universitatea din Mainz, Germania in revista Frontiers in Ecology and Evolution si la Conferinta Goldschmidt, organizata de Asociatia Europeana de Geochimie.

"Aceste fosile nu se afla in mediul lor original, de aceea ele au fost mutate. Probabil au fost valoroase pentru cineva; pur si simplu nu stim de ce sau de ce au fost descoperite obiecte similare in mai multe locuri din Israel", a spus Thomas Tuetken.

Misterioasa colectie de dinti de rechin, care este formata din 29 de bucati, dateaza din urma cu 80 de milioane de ani, facandu-i chiar mai timpurii decat dinozaurii, conform Daily Mail.

Arheologii cred ca fosilele au fost gasite in desert, probabil la cel putin 80 de kilometri de Ierusalim si ar fi fost transportate ca obiecte de colectie, inainte de nasterea lui Iisus Hristos.

Dintii de rechin au fost descoperiti intr-o casa veche, impreuna cu oase de peste aruncate ca resturi alimentare si alte materiale, precum ceramica.

Cercetatorii au folosit tehnici de datare cu izotopi de strontiu si oxigen, precum si difractia cu raze X, pentru a stabili varsta si originea dintilor fosili. Acestia au fost identificati din mai multe specii, inclusiv grupul Squalicorax din perioada Cretacica.

Acest tip de rechin, care a avut intre 2 si 5 metri lungime, a trait numai in Cretacicul tarziu, lucru care confirma rezultatele procesului de datare.