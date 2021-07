A stat ascuns 24.000 de ani sub gheata Siberiei. Acum, creatura s-a trezit

Creatura vie sub gheata Siberiei, descoperita recent FOTO: India Times

Cercetatorii de la Institutul de probleme fizico-chimice si biologice din Rusia au facut o descoperire neobisnuita sub stratul de gheata din Siberia. Ei au gasit in stratul de permafrost o creatura, un animal arctic, care a dormit 24.000 de ani si acum s-a trezit.

Vietatea de apa dulce, care are denumirea stiintifica Bdelloidea, se crede ca a supravietuit timp de un mileniu in permafrostul inghetat din nordul Rusiei. Aceste nevertebrate multicelulare au trait pana la zece ani, cand au fost inghetate, in conditii de laborator, potrivit India Times.

Cu toate astea, noile cercetari au stabilit o noua limita, de 24.000 de ani. Aceste animale sunt populare pentru rezistenta lor la radiatii. Secretul lor de supravietuire in conditiile dure de sub gheata, este acela de dezactivare a tuturor activitatilor din corp si plasarea organismului intr-o stare de criptobioza - oprirea metabolimsului.

Recent, oamenii de stiinta de la Institutul de probeleme fizico-chimice si biologice din Rusia au descoperit animalul arctic microscopic, dupa ce el a "dormit" 24.000 de ani in permafrostul din Siberia si acum el s-a trezit.

Aceste animale se gasesc adesea in lacuri de apa dulce, iazuri, cursuri de apa si habitate terestre umede, cum ar fi coaja copacului, muschiul sau solul.

Un cercetator a explicat secretul supravieturii nevertebratului. "Este o stare, intre viata si moarte. Animalele au vazut ca, odata ce gheata s-a topit, ele s-au putut reproduce. Studiul nostru demonstreaza ca animalele multicelulare ar putea rezista zeci de mii de ani in starea de criptobioza, starea metabolismului aproape complet intrerupta", a spus Stas Malavin, unul dintre cercetatorii care au luat parte la analiza.

