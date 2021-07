Descoperirea neobisnuita care socheaza oamenii: Un obiect cosmic care contine mult alcool VIDEO

Oamenii de stiinta de la Observatorul Keck din Maunakea, Hawaii au facut o descoperire neobisnuita: un corp cosmic asemanator unui glob verde stralucitor contine un nivel anormal de ridicat de alcool. Acesta a fost vazut pe Pamant inca din anii '40, insa numai acum cercetatorii au reusit sa stabileasca mai multe detalii despre structura acestuia.

Obiectul spatial este o cometa denumita 46P/Wirtanen sau "cometa de Craciun", care s-a apropiat la 11,4 milioane de kilometri de Pamant, cea mai mica distanta de planeta noastra, in decembrie 2018, potrivit Daily Mail.

Un nou studiu realizat de catre cercetatori, folosind datele capturate de Observatorul Keck din Hawaii a dezvaluit mai multe amanunte despre alcatuirea globului de gheata.

Astronomii au descoperit ca el elibereaza o cantitate neobisnuita de alcool, ajutandu-i sa afle mai multe informatii despre modul in care moleculele de carbon, oxigen si hidrogen au fost distribuite, atunci cand s-a format sistemul nostru solar.

Nu s-a stabilit inca de ce ciudata cometa contine atata alcool, dar oamenii de stiinta studiaza neobisnuitul fenomen si pentru a intelege mai bine compozitia acestui "bulgare murdar", cum l-au denumit expertii.

Astronomii au descoperit ca aceasta cometa 46P/Wirtanen a suferit un proces de incalzire necunoscut, care a transformat gheata in gaz, formandu-i coada. Ei sugereaza ca fenomenul s-ar fi putut produce datorita atomilor ionizati ai Soarelui, care au eliberat electroni de mare viteza.

Cometa apartine familiei de astfel de corpuri Jupiter si are o raza de aproximativ 1,2 kilometri. Ea intra in sistemul nostru solar la fiecare 5,4 ani, urmand a ne vizita in mai 2024.

