Descoperire neobisnuita in Antarctica: A disparut un lac urias cu 750 de milioane metri cubi de apa VIDEO

Oamenii de stiinta, care au realizat un studiu in Antarctica, au ramas surprinsi sa constate un fenomen neobisnuit, un lac urias a disparut pur si simplu. Chiar daca acesta avea o suprafata de aproximativ 60 de kilometri patrati, el nu s-a mai regasit in regiunea calotei de gheata Amery Shelf.

Analiza cercetatorilor, care a fost publicata in revista Geophysical Research Letters, descrie cum o cantitate gigantica de apa, estimata intre 600 si 750 de milioane de metri cubi, s-a scurs printr-o crevasa si a ajuns in ocean, potrivit The Sun.

Acest volum pierdut al lacului reprezinta mai mult decat toata apa din portul Sydney, Australia. Expertii s-au folosit si de imaginile luate din satelit de NASA, din zona respectiva.

Oamenii de stiinta au oferit si o explicatie a ciudatului fenomen, el petrecandu-se datorita greutatii enorme a apei, care a provocat o crapatura in calota de gheata din estul Antarcticii.

Se crede ca tot acest proces s-a intamplat in doar trei zile. Autorul studiului, Roland Warner a explicat concluziile cercetarii. "Credem ca forta apei acumulate in acest lac adanc a produs o fisura in gheata de sub lac, un proces care este cunoscut sub numele de hidrofractura, provocand scurgerea in ocean".

Exista o mare ingrijorare in randul cercetatorilor in privinta schimbarilor climatice globale, ceea ce ar determina pierderea unei mari cantitati de gheata din Antarctica, lucru care ar duce la cresterea nivelului apei din oceane.

Expertii au afirmat in studiul lor ca "topirea ghetii din Antarctica se va dubla pana in anul 2050, devenind un fenomen ingrijorator" pentru intreaga lume.

