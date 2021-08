Cum a finanțat și influentat traseul istoric al Greciei moderne Banca Rothschild

Pentru a finanța războiul de independență pe care l-a purtat împotriva Imperiului Otoman din 1821 și pentru a înființa noul stat, guvernul provizoriu al Republicii Elene a contractat două împrumuturi de la Londra, unul în 1824 și altul în 1825. Bancherii din Londra, de departe cel mai mare Centrul financiar din lume la acea vreme, s-a grăbit să înființeze împrumutul, văzându-l ca pe un mijloc de a obține un profit imens.

Citeste toate textele scrise de Dan Ioan Popp pentru Ziare.com

La nivel internațional, sistemul capitalist se afla în plină fază speculativă care, de-a lungul istoriei capitalismului, a fost în general faza finală a unei perioade de puternică creștere economică care preced o reacție adversă. Această reacție ia forma unor bule speculative explozive și apoi a unei perioade de depresie și / sau creștere lentă. Bancherii din Londra, urmați de cei din Paris, Bruxelles și alte centre de finanțare europene, erau în frenezie să investească cantitățile enorme de lichiditate la dispoziția lor. Între 1822 și 1825, bancherii londonezi au „recoltat” 20 de milioane de lire sterline în numele liderilor noilor țări latino-americane independente (Simón Bolívar, Antonio Sucre, Jose de San Martín și multe altele) pentru a-și finaliza lupta de independență împotriva coroanei spaniole. Cele două împrumuturi grecești din 1824 și 1825 au ajuns la un total de 2,8 milioane GBP, adică 120% din PIB-ul țării la acea vreme.

Ads

Atât în cazul Greciei, cât și în cel al tinerelor guverne independente revoluționare din America Latină, noile state abia se iveau și nu aveau încă recunoaștere internațională. Spania s-a opus ca statele europene să acorde sprijin financiar celor în curs de dezvoltare latino-americani. La urma urmei, se putea presupune în mod rezonabil, la vremea respectivă, că luptele pentru independență nu s-au încheiat complet. În cele din urmă, împrumuturile erau acordate republicilor, în timp ce până acum numai monarhiile fuseseră admise în clubul de împrumuturi suverane.

Toate acestea arată cât de dornici erau bancherii de a-și asuma riscuri financiare. Faptul că băncile ar împrumuta 120% din întregul produs anual al unei țări guvernul provizoriu al statului grec aflat în condiții de război este un indiciu clar al dorinței imprudente de a obține profituri suculente. Alături de bancheri, mari companii industriale și comerciale au susținut, de asemenea, această nebunie, deoarece sumele împrumutate urmau să fie folosite în mare măsură de către împrumutați pentru a cumpăra armele, uniformele și echipamentele de orice fel ale noilor armate din Regatul Unit.

Cum au funcționat împrumuturile?

Bancherii londonezi au emis obligațiuni suverane în numele statelor împrumutate și le-au vândut la bursa din oraș. De cele mai multe ori, obligațiunile au fost vândute cu o valoare mai mică decât valoarea nominală (a se vedea ilustrația unei obligațiuni din 1825 în valoare de 100 GBP). Astfel, fiecare obligațiune emisă în contul Greciei pentru o valoare nominală de 100 GBP a fost vândută cu 60 GBP. [3] Acest lucru a însemnat că Grecia a obținut mai puțin de 60 de lire sterline, odată ce un comision important a fost dedus de banca emitentă împotriva unui IOU de 100 de lire sterline. Acest lucru explică de ce pentru un împrumut în valoare de 2,8 milioane de lire sterline, Grecia a primit doar plata de 1,3 milioane de lire sterline. Două alte fapte importante: dacă rata dobânzii la obligațiunile grecești era de 5%, aceasta era calculată pe valoarea nominală, astfel încât guvernul elen a trebuit să plătească 5 lire sterline pe an deținătorului unei obligațiuni în valoare de 100 lire sterline, ceea ce a fost un excelent afacere pentru el sau ea, aducând un profit real de 8,33% (și nu de 5%). Pe de altă parte, pentru statul împrumutat, costul este exorbitant. În cazul Greciei, guvernul a primit 1,3 milioane de lire sterline, dar a trebuit să plătească în fiecare an dobânzi pentru 2,8 milioane de lire sterline împrumutate aparent. Acest lucru nu a fost sustenabil.

Ads

În 1826, guvernul provizoriu a suspendat plata datoriilor. Studiile din această perioadă explică, în general, suspendarea prin costul ridicat al operațiunilor militare și conflictul continuu.

De fapt, cauzele neplăcerii Greciei nu au fost doar interne; factorii internaționali, dincolo de controlul guvernului grec, au jucat, de asemenea, un rol foarte important. În primul rând, prima mare criză globală a capitalismului internațional a început în decembrie 1825, odată cu izbucnirea bulei speculative create în bursa din Londra în anii precedenți. Această criză a provocat o scădere a activității economice, dărâmând numeroase bănci și creând o aversiune față de risc. Începând din decembrie 1825, bancherii britanici, urmați de alți bancheri europeni, au încetat să mai acorde împrumuturi externe și interne. Noile state, care se așteaptă să-și finanțeze plățile datoriei prin contractarea de noi împrumuturi la Londra sau Paris, nu au mai putut găsi niciun bancher dispus să împrumute. Criza din 1825-26 a afectat toate centrele financiare din Europa: Londra, Paris, Frankfurt, Berlin, Viena, Bruxelles, Amsterdam, Milano, Bologna, Roma, Dublin, Saint Petersburg, iar lista continuă. A existat o depresie economică și sute de bănci, comercianți și companii producătoare au dat faliment. Comerțul internațional a căzut pe podea. Majoritatea economiștilor consideră căderea din 1825-26 ca fiind prima dintre marile crize ciclice ale capitalismului.

Ads

Când criza a izbucnit la Londra în decembrie 1825, Grecia și noile state latino-americane au continuat să-și ramburseze datoriile. Cu toate acestea, în cursul anului 1826, mai multe țări - Grecia, Peru și Marea Columbia, care includeau Columbia, Venezuela și Ecuador - au fost obligate să suspende rambursările. Acest lucru s-a datorat parțial refuzului băncilor de a acorda noi împrumuturi și în parte datorită faptului că veniturile statelor au fost afectate negativ de deteriorarea situației economice, în special a comerțului internațional. Până în 1828, toate țările latino-americane independente, din Mexic până în Argentina, suspendaseră plățile.

În 1829, guvernul elen provizoriu a făcut creditorilor lor din Londra o ofertă de reluare a plăților, cu condiția ca datoria să fie redusă. Creditorii au refuzat, cerând 100% din valoarea nominală; nu s-a ajuns la un acord.

Începând cu 1830, trei dintre principalele puteri ale Europei - Regatul Unit, Franța și Rusia - au format prima Troică din istoria Greciei moderne și au decis să stabilească o monarhie în Grecia, cu un prinț german în fruntea sa. Au început negocierile cu privire la ce prinț să aleagă: Leopold de Saxa-Coburg Gotha, Prințul Otto de Bavaria sau altcineva? În cele din urmă, Leopold a fost plasat pe tronul Belgiei, care a devenit un stat independent în 1830, iar prințul bavarez, Otto von Wittelsbach, a fost ales ca rege al Greciei. În același timp, cele trei mari puteri au fost de acord să-și sprijine băncile britanice și alte bănci europene care, prin intermediul acestora, au cumpărat obligațiuni grecești. Ideea a fost, de asemenea, de a exercita presiuni asupra noului stat grec pentru a obține rambursarea integrală a împrumuturilor din 1824 și 1825.

Ads

Cum a procedat Troica Regatului Unit, Franței și Rusiei?

Troika s-a adresat băncilor franceze, cerându-le să acorde un împrumut de 60 de milioane de franci francezi (FF) echivalent cu aproximativ 2,4 milioane de lire sterline. Regatul Unit, Franța și Rusia au acționat ca garanți ai băncilor, promițând să întreprindă rambursarea ei înșiși, în cazul în care Grecia ar lipsi. [6] Troica a adăugat că vor lua măsuri pentru a se asigura că și împrumuturile din 1824 și 1825 vor fi rambursate (a se vedea mai jos). Acordul dintre cele trei puteri a fost încheiat în 1830, dar astfel au fost dificultățile implicate în realizarea acestuia, încât nu a intrat în vigoare decât în 1833. Împrumutul de 60 de milioane FF a fost făcut în 1833 și plătit în trei tranșe.

Este deosebit de edificant să observăm pentru ce au fost utilizate primele două tranșe. (Împrumutul a fost emis în franci francezi și plătit în dracma greacă (GDR) cu o rată de un franc de aur la 1,2 GDR.) Dintr-un total de 44,5 milioane GDR, doar 9 milioane au ajuns în Trezoreria statului elen, adică 20 % din suma nominală împrumutată. Banca Rothschild din Franța a dedus mai mult de 10% comision sau 5 milioane GDR; cei care au cumpărat obligațiunile, inclusiv Rothschild, au primit dobânzi în avans cu 7,6 milioane pentru perioada 1833-1835, adică mai mult de 15% din valoarea nominală; 12,5 milioane, sau puțin mai puțin de 30% din suma nominală, au fost plătite Imperiului Otoman ca despăgubire pentru a compensa pierderile lor din cauza independenței Greciei; Franța, Regatul Unit și Rusia au luat 2 milioane RDG, în calitate de creditori ai Greciei; peste 15% din suma nominală împrumutată, sau 7,4 milioane RDG, a fost plătită regelui Otto pentru a acoperi cheltuielile de plată și de călătorie pentru suita sa de demnitari bavarezi care au asigurat regența și pentru cei 3500 de mercenari recrutați în Bavaria, precum și 1 milion GDR cheltuit pe arme.

Ads

În 1838 și 1843, monarhia a suspendat plata datoriilor, neavând suficiente fonduri în Trezorerie pentru a-și permite dobânzile atât de grele. La momentul neîndeplinirii obligațiilor din 1843, când dobânzile care trebuiau plătite reprezentau 43% din veniturile statului, Troika a exercitat presiuni maxime asupra monarhiei pentru a pune în aplicare un plan de austeritate radical, așa cum este dictat de ambasadorii celor trei puteri armate.

Primul împrumut Odios atribuit Greciei în 1833 de Troică (Franța, Regatul Unit și Rusia, cunoscute sub numele de Marile Puteri)

La 7 mai 1832, marile puteri au semnat un acord cu regele Bavariei, tatăl lui Otto, viitorul rege al Greciei, obligând noul stat „independent” să acorde prioritate absolută rambursării datoriilor (a se vedea articolul XII din ilustrația de mai jos) . După cum se poate vedea clar în reproducerea unei părți a acordului din 7 mai 1832, acest document a fost semnat de reprezentantul coroanei britanice, Lord Palmerston; reprezentantul monarhiei franceze, Talleyrand; reprezentantul țarului tuturor Rusiei și reprezentantul regelui Bavariei care acționează în numele Greciei înainte ca Otto și suita sa să plece chiar din München! Otto nu trebuia să ajungă în Grecia decât în ianuarie 1833. Cu acest document, avem dovada incontestabilă a naturii odioase și ilegale a datoriei imputate poporului grec din 1833.

Ads

Troica a exercitat un control bugetar strict asupra statului și a colectării veniturilor sale. Aceștia au cerut în mod regulat ca impozitele și taxele să fie majorate și să se reducă cheltuielile. Observăm că cea de-a 5-a Adunare Națională care s-a întrunit în decembrie 1831 adoptase o „Constituție greacă” din care articolul 246 prevedea că suveranul nu avea dreptul de a lua decizii singur cu privire la impozite, taxe, cheltuieli publice sau colectarea veniturilor, fără respectarea legilor sau rezoluții adoptate de organul legislativ. Monarhia și Troika au călcat această Constituție sub picioare fără a-i acorda vreodată recunoașterea cuvenită.

suspendat

În iunie 1843, în imposibilitatea de a-și permite tranșa anuală a plăților dobânzilor la împrumutul din 1833, Grecia a fost nfortată să se achite. Confruntat cu amenințările creditorilor, guvernul s-a angajat să aplice un program de austeritate brutal pentru a le permite să-și continue serviciul datoriei.

Grecia a intrat apoi într-o fază de austeritate „extremă”. Surse ale timpului raportează scene de dificultăți în masă, în oraș și la țară. În capitală, cetățenii fără bani au încetat să-și mai plătească impozitele până la punctul în care nu existau candidați pentru postul odinioară râvnit de colector de impozite, atribuit anterior prin licitație!

Ads

Evident, a fost imposibil să colectăm bani pentru deservirea datoriilor într-o țară în care majoritatea populației trăia într-o lipsă totală. Cu toate acestea, creditorii au continuat să solicite plata datoriilor.

Situația a condus la o conferință care a avut loc la Londra asupra datoriilor grecești, unde reprezentanții Troicii au redactat o declarație de condamnare a Greciei (iunie 1843). Declarația declara că Grecia nu și-a îndeplinit obligațiile. Cei trei ambasadori au acordat guvernului 15 zile pentru a face reduceri și mai drastice ale cheltuielilor publice pentru a ridica suma de aproximativ 4 milioane RDG. Reducerile pe care guvernul le plănuise inițial ar fi perceput doar 1 milion RDG.

După o lună de discuții, ambasadorii și guvernul grec au elaborat un protocol de memorandum. Acordul a fost ratificat la 2 septembrie, dând naștere unei furtuni de protest. A doua zi a fost începutul Revoluției din 3 septembrie 1843, care urma să conducă la o nouă Constituție care era încă departe de a fi democratică.

Ads

Principalele măsuri luate de guvernul grec în 1843 în aplicarea memorandumului din acea perioadă au inclus:

Concedierea unei treimi din funcționarii publici și reducerea salariilor celor rămași cu 15-20%;

Suspendarea plăților pensiei de pensionare;

Reducerea considerabilă a cheltuielilor militare;

Plata de către toți producătorii a unui avans de impozit numit „zeciuială”, corespunzător unei zecimi din valoarea a tot ceea ce este produs;

Creșteri ale taxelor vamale și ale taxelor de timbru;

Concedierea tuturor funcționarilor publici din tipografii naționali, gardieni forestieri și majoritatea profesorilor universitari (toți, cu excepția celor de la 26!);

Închiderea tuturor serviciilor de sănătate de stat;

Toți inginerii civili de stat au fost concediați și toate proiectele de lucrări publice au fost oprite;

Anularea tuturor misiunilor diplomatice în străinătate;

Legalizarea tuturor construcțiilor ilegale și a terenurilor însușite ilegal aparținând statului, la plata unei amenzi;

Regularizarea tuturor cazurilor de fraudă fiscală pendinte (la valoarea de 5 milioane GDR) la plata unei sume modeste.

Ads

Mai mult, în conformitate cu termenii „Memorandumului”, ambasadorii țărilor Troicii din acea perioadă au fost prezenți la toate ședințele de cabinet în care au fost validate măsurile și li s-au trimis rapoarte detaliate în fiecare lună cu privire la punerea lor în aplicare și banii colectați

Otto a fost în cele din urmă răsturnat și expulzat de răscoale populare din toată țara în 1862. După care a fost introdusă o nouă constituție care era doar o restricție limitată a puterilor regale. Troica a căutat un nou Rege. Londra a propus al doilea fiu al reginei Victoria. Franța și Rusia erau ostile față de această propunere, nedorind să vadă influența britanică răspândindu-se mai mult. În cele din urmă, s-a ajuns la un acord asupra unui prinț danez pe nume Wilhelm de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg.

Din 1843, așa cum a fost promis băncilor, Troica a întreprins rambursarea datoriilor grecești atunci când veniturile grecești erau insuficiente pentru a acoperi rambursările de capital și / sau dobânzi. Rambursările troicii s-au încheiat în 1871 și creditorii puteau fi mulțumiți: câștigaseră dobânzi și împrumuturile lor erau rambursate. Împrumutul de 60 de milioane FF a fost eliminat.

Ads

Cu toate acestea, Grecia a continuat să dedice o parte din veniturile sale rambursării datoriilor. Franța, Rusia și Marea Britanie au pretins de la Grecia sumele pe care le-au plătit bancherilor atunci când Grecia nu a putut plăti. Aceste plăți au continuat până în anii 1930, deși Rusia nu a mai primit rambursări după revoluția din 1917.

Sursa informare: Newly Independent Greece had an Odious Debt round her Neck

Dan Ioan Popp - antreprenor in serie, de profesie inginer automatist. A fost cofondator al BVB ca presedinte Broser SA, presedinte ARAI si al Uniunii Nationale a Agentilor Imobiliari, trainer IRECSON , profesor asociat ASE si a mai activat in domenii precum e-commerce (on-line shopping,on-line marketing, health life-style consultancy),real estate development (CEO-Impact S.A, selling manager, trainer si coacher).