Cometa gigantica descoperita de astronomi: Cand se va apropia colosul de 370 de kilometri latime de Pamant VIDEO

Astronomii din toata lumea care au participat la observatiile din cadrul Dark Energy Survey au facut o descoperire neobisnuita, o cometa gigantica formata din roca si gheata, cu o latime de 370 de kilometri. Obiectul misterios, care se deplaseaza la marginea Sistemului nostru Solar, a fost denumit 2014 UN271.

La primele cercetari legate de obiectul cosmic acesta parea dupa dimensiuni, intre 100 si 370 de kilometri, o stea pitica, insa s-a stabilit ca este vorba, de fapt, despre o mega cometa, dar nu mai mare decat Sarabat, din aceeasi categorie, potrivit Daily Mail.

Astronomii prezic ca 2014 UN271 va fi la aceeasi distanta fata de Soare ca Saturn in anul 2031, dar la cea mai mica departare fata de Pamant, din istoria sa de aproximativ 600.000 de ani.

"Avem putine indoieli ca, odata ce aceasta cometa se va apropia de Soare, ea va incepe sa-si arate coada, tipic pentru oricare astfel de corp cosmic", a scris Sam Deen, un astronom, pe forumul Minor Planet Mailing List.

Astronomii sunt uimiti de orbita cometei, care se deplaseaza intre Sistemul Solar si Norul Oort, o regiune vasta si misterioasa despre care se crede ca inconjoara Sistemul nostru Solar.

Extraterestrii pot cuceri Pamantul si Calea Lactee. Oamenii de stiinta au stabilit cat timp le trebuie VIDEO

In prezent cometa 2014 UN271 se gaseste la aproximativ 22 de unitati astronomice (AU) de Soare (1 AU = 149.597.871 km - n.a.). Insa, viteza cometei este foarte mare, ea calatorind pe o distanta de 7 AU in ultimul an.

Ads

Potrivit calculelor oamenilor de stiinta, cometa ar putea fi la fel de stralucitoare precum Pluto pe cerul noptii, dar mai probabil va ajunge la luminozitatea lui Charon, Luna lui Pluto.

Patru oameni de stiinta ilustri cred in existenta extraterestrilor: Unde sunt civilizatiile inteligente