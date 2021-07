Cannes 2021: Caleb Landry Jones, premiul pentru interpretare masculină

Actorul american Caleb Landry Jones a câştigat sâmbătă seară premiul pentru interpretare masculină în cadrul celei de-a 74-a ediţii a Festivalului de Film de la Cannes graţie rolul său în pelicula "Nitram", în regia australianului Justin Kurzel, potrivit site-ului oficial al evenimentului.



"Nitram" abordează subiectul controlului armelor de foc şi vorbeşte despre evenimentele care au precedat atacului armat din Port Arthur, Australia, din 1996, soldat cu 35 de morţi.

În 2019, premiul de interpretare masculină a fost atribuit actorului Antonio Banderas pentru rolul din filmul "Dolor y gloria", regizat de Pedro Almodovar.

Ediţia din acest an, cea de-a 74-a, marchează revenirea industriei cinematografice pe Croazetă după anularea ediţiei din 2020 din cauza pandemiei de COVID-19. Ceremonia de premiere se desfăşoară în sala Grand auditorium din Palatul Festivalurilor, iar juriul competiţiei oficiale este prezidat de cineastul american Spike Lee. În competiţia oficială au fost selectate 24 de pelicule.

Lista câştigătorilor celei de-a 74-a ediţii a Festivalului de Film de la Cannes

Competiţie

Palme d’Or – „Titane”, de Julia Ducournau

Marele Premiu al Juriului – ex aequo - „A Hero”, de Asghar Farhadi, şi „Hitty NRO 6”, de Juho Kuosmanen

Premiul Juriului – ex aequo - „Memoria”, de Apichatpong Weerasethakul, şi „Ha'berech”, de Nadav Lapid

Premiul pentru regie – Leos Carax, pentru „Annette”

Premiul pentru scenariu – „Drive My Car”, de Ryusuke Hamaguchi şi Takamasa Oe

Premiul pentru interpretare masculină – Caleb Lanry Jones, pentru „Nitram” (r. Justin Kurzel)

Premiul pentru interpretare feminină – Renate Reinsve, pentru „Julie (en 12 chapitres)” (r. Joachim Trier)

Caméra d'Or – „Murina”, lungmetraj de debut semnat de Antoneta Alamat Kusijanovic

Palme d’Or pentru scurtmetraj – „Tian Xia Wu Ya”, de Tang Yi

Menţiune specială a juriului pentru scurtmetraj – „Ceu de agosto”, de Jasmin Tenucci

Palme d’Or onorific – Jodie Foster; Marco Bellocchio

Un Certain Regard

Marele Premiu – „Unclenching The Fists”, de Kira Kovalenko

Premiul Juriului – „Grosse Freiheit”, de Sebastian Meise

Premiul pentru ansamblu– „Bonne mère”, de Hafsia Herzi

Premiul pentru curaj – „La civil”, de Teodora Ana Mihai

Premiul pentru originalitate – „Lamb”, de Valdimar Jóhannsson

Menţiune specială – „Noche de fuego”, de Tatiana Huezo

Cinéfondation

Premiul I – „L'enfant salamandre”, de Théo Degen (Belgia)

Premiul al II-lea – „Cicada”, de Yoon Daewoen (Coreea de Sud)

Premiul al III-lea – ex aequo – „Prin oraş circulă scurte poveşti de dragoste”, de Carina-Gabriela Daşoveanu (România); şi „Cantareira”, de Rodrigo Ribeyro (Brazilia)

Semaine de la Critique

Marele Premiu (Grand Prix Nespresso) – „Feathers”, de Omar El Zohairy

Prix Fondation Louis Roederer de la Révélation – Sandra Melissa Torres, pentru interpretarea din „Amparo”, regizat de Simón Mesa Soto

Prix Fondation Gan à la Diffusion – Zero Fucks Given”, regizat de Emmanuel Marre şi Julie Lecoustre

SACD – „Olga”, scris de Elie Grappe şi Raphaëlle Desplechin

Quinzaine des Réalisateurs, secţiune paralelă

Premiul SACD – „ Les magnétiques”, de Vincent Maël Cardona

Premiul Europa Cinemas Label – „A chiara”, de Jonas Carpignano

Carrosse d'Or – Frederick Wiseman

Trofeul Queer Palm, premiul LGBT, a revenit anul acesta lungmetrajului „La Fracture”, de Catherine Corsini, cu Valeria Bruni Tedeschi şi Marina Foïs în distribuţie.

Distincţia Palm Dog, acordată celui mai bun câine dintr-un film, a fost oferită ex aequo pentru Dora, Rosie şi Snowbear, care au apărut alături de Tilda Swinton în „The Souvenir: Part II”.