Semnal de alarma din partea oamenilor de stiinta: Dezastrele naturale vor afecta 410 milioane de oameni

O echipa de oameni de stiinta condusa de Institutul de Cercetari pentru mediu din Olanda a avertizat lumea ca datorita schimbarilor climatice, aproximativ 410 milioane de oameni, care se gasesc in regiunile de coasta, sunt expusi unor catastrofe naturale pana in anul 2100.

Datorita cresterii nivelului marii in intreaga lume, se vor produce inundatii de mari proportii, iar zona tropicala a Asiei va fi cea mai expusa pericolului. Desi in prezent traiesc 267 de milioane de oameni in localitati, unde nivelul marii este de sub 2 metri, se preconizeaza ca numarul acestora va creste cu 143 de milioane in urmatoarele opt decenii, potrivit Daily Mail.

Schimbarile climatice pe termen lung vor duce la topirea masiva a ghetii din Groelanda si Antarctica, determinand redesenarea tarmurilor pe plan mondial. Cresterea nivelului marii ameninta mari orase, de la Shanghai pana la Londra, dar si zone joase, precum Florida, Statele Unite sau Bangladesh.

Cercetatorii au folosit o proiectie de crestere de 1 metru, pentru a vedea care sunt schimbarile climatice in lume, in urmatorii 80 de ani. Aceleasi regiuni de coasta care sunt expuse riscului si in prezent, vor fi afectate dramatic, dar numarul persoanelor in pericol va creste cu 73% la tropice si cu 59% in Asia.

Media globala de crestere a nivelului marii a fost de aproximativ 1 metru, incapand din 1880 si pana in prezent, dar o treime din marire s-a produs in ultimele doua decenii si jumatate.

Cea mai mare crestere a fost observata in anul 2019, cand nivelul mediu global al marii era cu 8,6 centimetri mai mare fata de 1993, momentul cand au inceput masuratorile prin satelit.

"Din cele opt tari cu o populatie de peste 10 milioane de locuitori care traiesc sub nivelul marii de 2 metri, sase sunt situate total sau partial in Asia tropicala si celelalte doua in Africa.

Referitor la zonele tropicale din America, doar 20% din suprafata terestra este in pericol datorita cresterii nivelului apei oceanelor si numai 3% din populatie traieste in aceste regiuni.

