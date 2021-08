Filme în premieră la Astra Film Festival. Organizatorii au anunțat selecția oficială

Astra Film Festival se va desfăşura la Sibiu în perioada 5-12 septembrie, cele patru secţiuni competiţionale evidențiind excelenţa şi măestria în arta filmului documentar.

Organizatorii anunţă totodată punerea în vânzare a abonamentului Full Pass, care garantează accesul la toate filmele şi evenimentele Festivalului, în limita locurilor disponibile - cu excepţia galei de deschidere şi a celei de premiere. Este disponibil totodată şi cardul de acces dedicat studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor de la toate facultăţile din ţară şi din străinătate, se arată într-un comunicat al organizatorului.

La #AFF2021 vor fi patru secţiuni competiţionale: Voci Emergente ale Documentarului, Europa Centrală şi de Est, România şi DocSchool. Primele două secţiuni prezintă în exclusivitate filme în premieră. În total, 84% dintre filmele care vor fi proiectate la Sibiu sunt premiere mondiale sau naţionale.

Voci Emergente ale Documentarului

Este al patrulea an de când există la Astra Film Festival secţiunea competiţională Voci Emergente ale Documentarului. Flmele selectate aparţin unor cineaşti aflaţi la început de drum (primul, al doilea sau al treilea film), gata să experimenteze curajos, cu mijloacele de expresie ale documentarului, producţii care abordează subiecte neobişnuite din unghiuri neobişnuite pentru a ajunge cu subtilitate la rezultate inedite.

Selecţia din acest an, care este o adevărată celebrare a genului, se remarcă atât prin excepţionala felie de viaţă explorată, cât şi prin varietatea impresionantă a opţiunilor stilistice folosite de autori. Cele opt lungmetraje, toate premiere, prezintă subiecte relevante şi actuale ce ar fi fost imposibil de înfăţişat publicului altfel decât prin utilizarea multitudinii de resurse a cinemaului documentar.

"A Black Jesus" (r. Luca Lucchesi) | Germania - Premieră naţională, "A Man and a Camera" (r. Guido Hendrikx) - Olanda - Premieră naţională, "For Your Comfort and Your Safety" (r. Frédéric Mainçon) - Franţa - Premieră internaţională, "Hands of God" (r. Barna László) - Ungaria, România - Premieră naţională, "I'll Stand by You" (r. Virginija Vareikyte, Maximilien Dejoie) - Lituania, Italia, Elveţia - Premieră naţională, "Kodokushi" (r. Ensar Altay) - Turcia - Premieră mondială, "Night Nursery" (r. Moumouni Sanou) - Burkina Faso - Premieră naţională, "Our Child" (r. Marina Belobrovaja) - Elveţia Premieră naţională.

Juriul secţiunii Voci Emergente ale Documentarului este alcătuit din: Laura Muşat - producător de film, redactor şef Films in Frame, fondatoarea ADFR; Ana Grgic - cercetătoare specializată în cinematografia balcanică şi est-europeană; Mihai Andrei Leaha - cercetător audio-vizual, antropolog, cineast şi educator, care trăieşte în Brazilia.

Europa Centrală şi de Est

Secţiunea competiţională dedicată filmelor de non-ficţiune cu teme şi subiecte ancorate în spaţiul aşa-numitului Bloc Estic a fost lansat de Astra Film Festival în urmă cu 21 de ani. Toate cele 10 filme selectate pentru această secţiune sunt, de asemenea, premiere.

"Homo Sovieticus" (r. Ivo Briedis) - Letonia, Lituania, Republica Cehă - Premieră naţională, "Landscape Zero" (r. Bruno Pavić) - Croaţia - Premieră naţională, "Last Knights of the Right Side" (r. Michal Edelman) - Polonia - Premieră naţională, "Nun of Your Business" (r. Ivana Marinić Kragić) - Croaţia, Serbia, "Rampart" (r. Marko Grba Singh) - Serbia - Premieră naţională, "Roses. Film-Cabaret" - (r. Irena Stetsenko) - Ucraina - Premieră naţională, "Taming the Garden" (r. Salome Jashi) - Elveţia, Georgia, Germania - Premieră naţională, "The Last Tape From Bosnia" (r. Albert Solé) - Spania - Premieră naţională, "Where the world ends" (r. Anna Savchenko) - Belgia, Norvegia, Lituania, Croaţia - Premieră mondială, "Wolves at the borders" (r. Martin Páv) - Republica Cehă - Premieră naţională.

Din juriul secţiunii fac parte Joan Gonzàlez - director DocsBarcelona, producător executiv, cineast şi editor; Smith Shane - director de programe la festivalul Hot Docs; Constantin Pârvulescu - cercetător principal în studii de film şi media la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj.

România

Secţiunea specială România este dedicată documentarelor româneşti, prin subiect sau prin autor, şi cuprinde în acest an 10 filme care provoacă spectatorii la o înţelegere mai profundă a realităţilor sensibile ale societăţii româneşti.

"#Newtogether" (r. Carmen Lidia Vidu) - Austria, România, "Fragil (e)" (r. Ioana Mischie) - România, "Hymn from the hive" (r. Jacopo Marzi) - România - Premieră mondială, "My Uncle Tudor" (r. Olga Lucovnicova) - Belgia, Portugalia, Ungaria - Premieră naţională, "Occasional Spies" (r. Oana Giurgiu) - România, "Stela, in the name of the father" (r. Anca Hirte) | România Premieră naţională, "The Certainty of probabilities" (r. Raluca Durbacă) - România - Premieră naţională, "The Missing One" (r. Rareş Ienasoaie) - Franţa - Premieră naţională, "The Shawkat Mistery" (r. Ágnes Maksay) - România - Premieră naţională, "Us Against Us" (r. Andra Tarara) - România.

Juriul Secţiunii România este alcătuit din: Dimitris Kerkones - programator la Thessaloniki International Film Festival; Cecilia Felméri – regizoare şi profesoară la la Facultatea de Regie a Universităţii Sapientia din Cluj; Costi Rogozanu - scriitor şi jurnalist.

DocSchool

Secţiunea DocSchool cuprinde o selecţie de filme documentare realizate în diferite facultăţi de film din toată lumea.

"Attention all passengers" (r. Marek Moučka) - Republica Slovacă - Premieră naţională, "Dear Darkness" (r. Samuel N. Schwarz) - Germania - Premieră naţională, "Did you do it?" (r. Aditi Bhande) - India Premieră naţională, DUSK (r. Bálint Bíró) - Ungaria, Portugalia, Belgia - Premieră naţională, "Family²" (r. Yifan Sun) - Polonia - Premieră naţională, "Flight Plan" (r. Gabriel Durlan) - România, "Milkless" (r. Lidia Ilie) - România, "Motels" (r. Claudia Quigua) - Columbia - Premieră naţională, "Post Mortem Berlin" (r. Anton von Heiseler) - Germania - Premieră naţională, "The Bears" (r. Alin Duruian) - România, "The Distance to You" (r. Rivka Fertig) - Israel - Premieră naţională, "Then comes the evening" (r. Maja Novaković) - Serbia, Bosnia şi Herţegovina - Premieră naţională, "Triplex Confinium" (r. Maria Balanean) - România.

Cei trei membri ai juriului secţiunii DocSchool sunt: Monica Sebestyen - producătoare, directoare Cinema ARTA Cluj, cofondatoare şi co-directoare a UrbanEye Film Festival; Letenyei László - producător de film şi profesor de antropologie culturală şi vizuală la Budapest Business School; Liviu Tipuriţă - regizor şi producător de film in Marea Britanie.

Premiile #AFF2021 sunt oferite de HBO Europe, Consulatul Germaniei în Sibiu, UCIN, ICR, Cinelabs şi sunt în valoare de 20.000 de Euro.

A 28-a ediţie Astra Film Festival - Festivalul Internaţional de Film Documentar de la Sibiu celebrează viaţa, în toată diversitatea ei prin cele peste 200 de evenimente cinematografice. Lansat în 1993 ca un proiect inovator în Europa Centrală şi de Est, Astra Film Festival se evidenţiază drept un eveniment esenţial în comunitatea europeană de film documentar, dovedindu-se a fi cel mai important festival de acest gen din România, însumând o cultură şi o istorie a cinematografiei documentare de zeci de ani.