Primul aeroport din lume care instituie obligativitatea purtării măștilor FFP2

Pasagerii care sosesc sau trec prin Aeroportul din München sunt obligaţi, de sâmbătă, să poarte măşti FFP2.

Anunţul a fost făcut de compania TAROM. ”Dragi pasageri, vă informăm că începând de mâine, 6 noiembrie 2021, Aeroportul München-Munich Franz Josef Strauß va institui obligativitatea purtării (doar) a măştii tip FFP2”, este anunţul companiei aeriene.

Conform acesteia, obligativitatea va fi valabilă pentru toţi pasagerii care sosesc sau tranzitează acest aeroport.

FFP2 – protectie impotriva prafului, fumului si aerosolilor solizi si lichizi, daunatori sanatatii

In acest caz filtrarea minima este de 92%, cu un procent maxim de scurgere spre interior de 8%. Aceste masti sunt utilizate impotriva aerosolilor cu toxicitate scazuta sau moderata. Potrivit WHO, recomandarea este ca personalul sanitar care participa „in cazurile de investigatie, probabila sau confirmata pentru infectarea cu SARS-CoV-2 sau persoanele care intra in zonele de izolare sa le poarte pe acestea – in caz contrar, una chirurgicala.

Particulele pot fi fibrogene, adica pe termen scurt provoaca iritarea tractului respirator, iar pe termen lung determina o reducere a elasticitatii tesutului pulmonar.

Depasirea valorii limita a expunerii poate fi de maxim 10 ori mai mare.

Mastile respiratorii din clasa de protectie FFP2 sunt potrivite pentru mediile de lucru in care aerul respirabil contine substante daunatoare sanatatii si capabile sa provoace modificari genetice. Acestea trebuie sa capteze cel putin 94% din particulele gasite in aer cu o dimensiune de pana la 0,6 μm.

Mastile respiratorii din clasa de protectie FFP2 sunt utilizate, de exemplu, in industria metalurgica sau in industria miniera. Lucratorii intra in contact cu aerosoli, ceata si fum, care pe termen lung determina dezvoltarea unor boli respiratorii precum cancerul pulmonar si care cresc masiv riscul de patologii secundare, cum ar fi tuberculoza pulmonara activa. Mai mult, mastile protejeaza impotriva poluarii mirosului la locul de munca, datorita sistemului inovativ de filtrare cu strat de carbon activ.