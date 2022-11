Reacții de furie după ultimul gest al Madonnei: ”Penibilă și dezgustătoare”. Ce-a făcut celebra cântăreață VIDEO

Madonna și-a pus în cap admiratorii de pe rețelele sociale după ce a distribuit un videoclip pe contul ei de Instagram în care părea să lingă apă dintr-un bol.

„Penibilă” și „dezgustătoare”, au fost doar câteva dintre reacțiile care s-au abătut asupra vedetei muzicii pop în vârstă de 64 de ani.

Este vorba despre un videoclip neclar în care Madonna stă aplecată și sugerează că ar vrea să lingă un castron care pare să fie destinat pentru alimentarea cu apă a câinilor.

Singura justificare pentru gestul Madonnei e faptul că artista ar fi vrut să facă referire la o melodie celebră din urmă cu mulți ani, ”I Wanna Be Your Dog”, a formației rock The Stooges.