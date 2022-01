Jaqueline Cristian, locul 69 WTA, a ratat calificarea în turul al treilea al Australian Open, primul grand slam al anului.

Ea a fost învinsă, miercuri, cu scorul de 6-2, 7-5, de americanca Madison Keys, locul 51 WTA, după un meci care a durat o oră şi jumătate.

Keys va evolua în turul al treilea cu jucătoarea chineză Qiang Wang, locul 110 WTA.

Madison Keys, fostă finalistă la US Open, a început anul în forță, câștigând turneul WTA Adelaide 2 și învingând-o pe Sofia Kenin în primul tur la Australian Open.

În ultimii ani, ea a avut problemele medicale și a ajuns până pe locul 87 WTA.

Madison Keys a reușit să iasă din pasă neagră din ultimii ani mulțumită Tik Tok-ului. "Am început să urmăresc o fată pe Tik Tok, se numește Tinx. Și ea spune tot timpul că ceea ce îți fură mereu bucuria este să faci tot timpul comparații. Mi-a schimbat toată perspectiva și am renunțat să mai compar tot timpul ce-a fost înainte cu ce e acum sau ce am făcut înainte cu ce fac acum. Pur și simplu mă simțeam mizerabil înainte"