Germania și Polonia sunt țările care oferă tot mai multe locuri de muncă, ca măcelari, pentru români, însa condițiile grele din abatoare îi fac pe compatrioții noștri să le refuze.

„Eu am lucrat la vită. Le asomam cu un fel de cuţitaş, alţii aveau un pistol special, rotund, tubular, il puneai pe fruntea taurului şi poc, poc, poc, vreo şase-şapte cartuşe. Apoi ridicai animalul omorât pe o linie şi mergea la fiecare măcelar. Unul îi tăia capul, altul picioarele, unul îl jupuia, altul tăia la fierăstrău, unul scotea maruintaiele. La finalul liniei erau femeile, care sortau organele, splina la splină, ficat la ficat”, povesteşte Dorel Merişescu, măcelar cu experienţă, care a lucrat atât în Germania cât şi într-un abator din Danemarca.

“Ca să acapareze muncitorul, scriu ce vor ei în anunţ, însă când ajungi acolo, te izbeşti de comisionarii polonezi, care îţi iau o parte din salariu, pentru că intermediază între tine şi angajator. Dacă poţi negocia direct cu şeful, poţi scăpa de ei, dar trebuie să ştii germana . Apoi cazarea – băgau 8-10 persoane într-o casă, cu o singură baie. Munca e grea. 11 euro pe oră este foarte puţin. Eu eram plătit cu 24 de euro pe oră şi nu am rămas, pentru că nu îţi rămânea mai nimic. Am plecat în Danemarca, iar diferenţa e uriaşă”, a povestit Dorel Merişescu.

Presa a relatat pe larg în ultimii doi ani despre condiţiile grele de muncă şi viaţă şi despre tratamentul inferior pe care îl primeau muncitorii români, în comparaţie cu cei germani. De la 1 ianuarie 2021 însă, legea de controlare a protecţiei muncii interzice folosirea personalului cu contracte de muncă prin intermediari în domeniile-cheie din marile fabrici de carne şi mezeluri. Este o măsură care ar urma să pună capăt condiţiilor de muncă precare care au facilitat în vara anului 2020 izbucnirea focarelor de coronavirus în marile abatoare germane.

În abator e frig, indiferent de anotimp, şi umezeală. Munca e grea şi mai ales stresantă. “Când am ajuns în Danemarca, şi eram întrebat «cum te simţi, vezi prea mult sânge, bei alcool, ce gândeşti». Cazarea era bună, tariful era de 36 de euro pe zi, e drept că şi impozitul pe salariu e mai mare în Danemarca, dar aveai cu ce să rămâi. Eu am plecat determinat. Am negociat cu şeful, am strâns bani şi după şapte ani m-am întors şi nu mai plec niciodată din România. Mi-am luat apartament, lucrez într-o pizzeri şi sunt acasă”, a mai spune măcelarul român, citat de Ziarul de Iași.