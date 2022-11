Dănuț Lupu, noul antrenor de la Dinamo! Fostul internațional vrea promovarea

Dănuț Lupu debutează ca antrenor principal, după ce a preluat echipa CS Dinamo, care activează în liga a III-a.

Lupu a fost numit interimar după demiterea lui Daniel Iftodi și va încerca să promoveze echipa Ministerului de Interne în liga secundă.

„Daniel Iftodi nu mai este antrenorul echipei. Încercăm să reducem din eșecurile din ultima perioadă. Ne dorim în continuare să promovăm.

Momentan, eu și antrenorul secund ne ocupăm de echipă, dar suntem în discuții cu mai mulți antrenori. Vom lua o decizie finală cât mai curând.

Ne gândim la promovare, de ce nu? La cum se desfășoară campionatul, mai sunt multe etape de disputat. În play-off se joacă tur-retur. Nu știu dacă se înjumătățesc punctele, dar avem nouă puncte puse în joc cu un adversar direct.

Am jucat bine cu echipele de sus, dar am avut eșecuri cu echipele mai slab cotate. În general, am dominat formațiile bune și am câștigat. Poate Iftodi n-a reușit să strângă echipă la meciurile mai accesibile cum a făcut-o la cele mai importante”, a spus Dănuț Lupu, pentru playsport.ro.

CS Dinamo se află pe locul 6 în Grupa 4 din Liga a III-a a României.