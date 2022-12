Lupte în noroi la primul meci al zilei din Liga 1! Cum s-a terminat partida dintre U Cluj și UTA

Universitatea Cluj și UTA Arad au terminat la egalitate, scor 0-0, într-un meci din etapa a 20-a a Ligii 1.

Eugen Neagoe, antrenorul echipei Universitatea Cluj, a fost extrem de nemulţumit de starea terenului pe care s-a disputat partida.

”Nu mi-a plăcut nimic în această seară, doar spectatorii. Oamenii au fost lângă noi, mă aşteptam să fie mai mulţi să ne împingă puţin de la spate. Dar nu am putut mai mult. Despre teren ce să spun? O ruşine de gazon, peste puţin timp intrăm în anul 2023, vrem să intrăm în Schengen, iar aici a venit un băiat care a aruncat nişte gazon pe ici pe colo, să se vadă verde în anumite locuri. Oraş de cinci stele, stadion de cinci stele şi gazon de lupte în noroi. Sunt pe terenul de fotbal de 42 de ani şi am văzut multe, dar pe un asemenea teren nu se poate juca. Am dominat jocul, dar nu am reuşit să marcăm. Băieţii chiar merită felicitări pentru efortul fantastic pe care l-au făcut. Noi aici jucăm mereu când avem meci acasă, tot chin este. Băieţii au făcut o risipă mare de efort, dar dacă nu poţi să joci fotbal, asta este!”, a declarat Eugen Neagoe.

În repriza secundă, meciul a fost întrerupt câteva minute pentru că o plasă de la una din porţile terenului s-a rupt. Arădenii au ajuns la zece meciuri consecutive fără victorie în superligă şi sunt pe locul 15, cu 18 puncte. Clujenii sunt doar cu un loc mai sus în clasament, cu 19 puncte.

U CLUJ: Gorcea - Vlădoiu, Fl. Ilie, Ispas, Briceag – Remacle (Fulop 46), G. Simion, Purece (Romario Pires 34) - Chipciu, Ad. Bălan (Ely Fernandes 77), Thiam. ANTRENOR: Eugen Neagoe

UTA ARAD: Fl. Iacob - Vukcevic, Benga, Hoxhallari, Dobrescu – Anton (Cascini 76), Batha - R. Pop (C. Maxim 85), Ubbink (Isac 90), Otele (Jobello 85) - Keşeru (Postolachi 75). ANTRENOR: Laszlo Balint