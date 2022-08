Căpușată de un urmărit internațional, fosta firmă de asigurări a LukOil face afaceri cu statul român

Compania de asigurări din România a gigantului LukOil a fost deținută, în timp, de ruși, de fiul unui fost președinte al Republicii Moldova și de afaceristul fugar Veaceslav Platon.

Deși acționarul firmei de asigurări se află într-o situație dificilă de câțiva ani, mai multe instituții de stat românești s-au aventurat să cumpere de la aceasta polițe de asigurare în valoare de milioane de euro.

Ads

Asigurări LukOil

Pentru a-și proteja investițiile din România, în anul 1998, LukOil își înființa, pin subsidiarele sale Westlink Consultancy Services Ltd şi LukOil Black Sea România, propria firmă de asigurare și reasigurare, denumită LukOil Asito SA.

După cinci ani, firma de asigurări este preluată de către Norcross Insurance Company Limited, o altă companie a LukOil, din Isle of Man. Din acest moment, societatea a început să atragă clienți și din afara grupului rusesc condus de Vagit Alekperov.

Vagit Alekperov, patronul LukOil

Apoi, după alți doi ani, denumirea firmei a fost schimbată în Asito Kapital SA.

Când în sfârșit compania de asigurări începuse să treacă pe profit, în 2011, Norcross Insurance Company Limited își transferă acțiunile către Întreprinderea Mixtă Societatea Internaţională de Asigurări „Moldasig" din Republica Moldova.

Ads

Deși Moldasig a fost ce mai mare firmă de asigurări din Republica Moldova, Asito Kapital nu a reușit niciodată să fie mai mult decât o firmă de nivel mediu pe piața asigurărilor românești.

Asigurări moldovenești

Compania de asigurări Moldasig a fost înființată în anul 2002, pe când Partidul Comuniștilor tăia și spânzura în Republica Moldova. Fondatori au fost Banca de Economii, Calea Ferată din Moldova și Poșta Moldovei, toate trei fiind companiile de stat din Republica Moldova.

Considerată firma protejată a Partidului Comuniștilor, în câțiva ani, Moldasig a devenit cea mai mare companie de asigurări din Moldova.

Apoi, în 2008, în urma unei combinații întortocheate și cu sprijinul instituțiilor statului conduse de comuniști, Moldasig a ajuns sub controlul firmei Linekers Investments Limited din Cipru, reprezentată de Oleg Voronin, fiul preşedintelui de atunci al Republicii Moldova.

Ads

La început, offshore-ul Linekers Investments Limited era deținut în mod egal de către Oleg Voronin și Serghei Haceaturov. Serghei este fratele miliardarului rus Daniil Haceaturov, director general şi oficial acţionarul majoritar la Rosgosstrakh, una dintre cele mai mari firme de asgurări din Rusia.

Serghei Haceaturov. Foto - mold-street.md

Oficial deoarece se zvonea că, de fapt, Rosgosstrakh ar fi fost controlată de Ludmila Putina, pe atunci soţia lui Vladimir Putin.

Linekers Investments Limited era controlată de cei doi prin offshore-ul RGS Company Ltd. Inc. din Panama, care avea ca asociați firmele Dulcan Inc. și Winsley Inc., care la rândul lor erau fondate de alte două entități panameze.

În realitate beneficiar al firmei din Panama, al celei din Cipru și a cotei din Moldasig, era Serghei Haceaturov, fratele lui Daniil Haceaturov, președintele Rosgosstrakh.

Ads

Revenind la anul 2008, cu câteva luni înainte de alegerile parlamentare, Moldasig a făcut un împrumut de 10 milioane de euro, de la un investitor din Ucraina, pe nume Serghei Traciuk.

Moldasig însă nu şi-a onorat obligaţiile contractuale şi ca urmare Serghei Traciuk a înaintat o acţiune în instanță solicitând încasarea datoriei de peste 12 milioane de euro, însumând împrumutul, dobânda şi penalităţile.

La doar o lună de la pierderea puterii de către comuniști, judecătoria din Râșcani a emis o hotărâre prin care, în contul datoriei, Moldasig revenea lui Serghei Traciuk. Plus câteva bunuri imobile.

Premierul de atunci Vladimir Filat a condamnat public decizia instanței, solicitând și o verificare a legalității acestui verdict. O zi mai târziu, judecătorul a suspendat executarea hotărârii emise chiar de el.

Vlad Filat

Ads

Moldasig cumpărată cu banii Moldasig

Începând cu anul 2012, prin intermediul mai multor companii, omul de afaceri Veaceslav Platon a achiziționat, prin Bursa de Valori a Republicii Moldova, acțiuni ale Moldasig de la compania rusă Rosgosstrakh.

Pentru cumpărarea acțiunilor s-au folosit bani care, sub diverse pretexte, au fost transferați de alte companii, toate înregistrate în offshore-uri britanice și aflate sub controlul aceluiași Veaceslav Platon. Banii au fost transferați în cadrul unor contracte fictive pentru furnizarea de materiale de construcții, echipamente pentru producerea de biocombustibili și alte bunuri.

La scurt timp, trei dintre companiile care au devenit acționare la Moldasig au solicitat împrumuturi de la Victoriabank și Moldindconbank, bănci care, în acea perioadă, erau controlate tot de Veaceslav Platon.

Suma totală împrumutată a fost egală cu suma cu care a fost cumpărată Moldasig, iar drept garanție au fost depuse bunurile companiei de asigurări. Creditele nu au mai fost returnate, iar băncile au luat banii direct din conturile Moldasig. Practic, Veaceslav Platon a cumpărat Moldasig tot cu banii Moldasig.

Veaceslav Platon

În timp, a început devalizarea companiei Moldasig, iar problemele au ieșit la iveală. În primul rând, acestea au fost cauzate de proastele investiții făcute, cu acordul autorităţilor statului moldovenesc, de către Moldasig, în active ce au aparţinut în trecut companiilor afiliate lui Vladimir Plahotniuc şi Ilan Şor.

Era vorba de terenuri agricole sau imobile din Chişinău. De asemenea, au fost acordate credite de zeci de milioane de lei moldovenești, care nu au mai fost recuperate.

„Laundromatul rusesc”

În 2020, printr-o hotărâre judecătorească a fost decisă administrarea specială a societății Moldasig printr-o firmă de audit.

De atunci, pachetul majoritar de acțiuni al Modasig este disputat de Comisia Națională a Piețelor Financiare și Veaceslav Platon, implicat și în „Laundromatul rusesc”, cea mai mare operațiune de spălare de bani din Europa de Est.

Decizia a fost contestată de către acționari, care au considerat că măsura era ilegală.

Apoi, Judecătoria din Chișinău a decis, după câțiva ani de procese, ca acțiunile să revină firmelor controlate de Veaceslav Platon.

Dar, în iulie 2021, Curtea de Apel Chișinău a emis o decizie irevocabilă prin care a stabilit ca pachetul majoritar de acțiuni să fie gestionat de Comisia Națională a Pieței Financiare.

În luna martie a acestui an, instanța a redat lui Veaceslav Platon compania de asigurări Moldasig. La câteva ore de la această hotărâre, procurii anticorupție din Republica Moldova au efectuat percheziții la judecătorul care dăduse decizia în favoarea lu Platon dar acesta părăsise teritoriul țării.

La începutul lunii august, Banca de Economii a Moldovei (BEM), aflată în proces de lichidare, a anunțat din nou scoaterea la vânzare a pachetului de acțiuni deținut la Moldasig.

BEM se chinuie din anul 2018 să scape de acțiunile de la Moldasig care sunt scoase periodic la licitație.

Veaceslav Platon a fost condamnat în 2017, la 18 ani de închisoare, pentru că ar fi obţinut, prin scheme frauduloase, aproximativ un miliard de lei de la BEM. În iunie 2020 el a fost eliberat cu sprijinul procurorului general al Moldovei de atunci, care a susţinut că dosarul lui Platon ar fi fost fabricat la comandă politică, iar principalul beneficiar al furtului miliardului ar fi fost de fapt Vlad Plahotniuc.

Vlad Plahotniuc

În 2021, Platon a fost achitat în dosarul fraudei bancare și a părăsit Moldova. În același an, Platon a fost dat din nou în urmărire internațională pentru „escrocherie în proporţii deosebit de mari” şi se pare că se ascunde la Londra.

Moldasig deține și în prezent 99,9% din Asito Kapital din România.

Instituțiile românești cumpără polițe Asito

Cu toate aceste probleme ale acționarului, Asito Kapital nu a fost împiedicată de nimeni și de nimic să încheie, chiar în asociere cu alte firme, o serie de contracte cu instituții de stat din România.

De exemplu, anul trecut, Asito Kapital a încheiat un contract pe trei ani pentru a asigura cele peste 700 de mașini deținute de Ministerul Afacerilor Externe.

Contractul, în valoare de 1,64 milioane de lei, a fost câștigat în asociere cu firma Fast Brokers.

Nici Banca Națională a României nu s-a speriat de dificultățile firmei de asigurări, cumpărând asigurări facultative pentru mai multe sedii ale sale din țară și din București.

Mugur Isărescu

Valoarea polițelor a fost de peste 160 de mii de lei și au fost făcute în asociere tot cu Fast Brokers.

Iar începând cu 2018, compania de stat Transgaz, a cumpărat asigurări voluntare angajaților săi în valoare de cinci milioane de euro de la Asito Kapital în parteneriat cu Medical Ocupational SRL.

Tot în 2018, Asito Kapital, în asociere cu Fast Brokers, a furnizat servicii de asigurare de răspundere civilă a membrilor Consiliului de Administrație al CN Aeroporturi București, în valoare de 22 de mii de euro.