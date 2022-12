Clipe de infarct pentru selecționerul Spaniei la Campionatul Mondial: ”Au fost minute de panică”

Selecţionata Japoniei a învins echipa Spaniei cu scorul de 2-1 (0-1), joi seara, pe Khalifa International Stadium din Ar-Rayyan, în Grupa E a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, dar ambele formaţii s-au calificat în optimile de finală.

Japonia a produs o nouă surpriză la Cupa Mondială, prin golurile marcate de Ritsu Doan (48) şi Ao Tanaka (53), revenind, ca şi la meciul cu Germania, după ce a fost condusă prin golul înscris de Alvaro Morata (7).

Spania, care a tremurat pentru calificare câteva minute (cât a condus Costa Rica pe Germania), şi-a văzut interesul, terminând pe locul secund şi având un culoar favorabil în continuare către fazele superioare.

La final, selecționerul Spaniei, Luis Enrique, a recunoscut superioritatea niponilor din repriza secundă.

"Au fost minute de panică. Japonia a înscris două goluri și puteau să mai înscrie încă două, dacă aveau nevoie. Când o echipă precum Japonia nu are nimic de pierdut, se întâmplă să treacă precum avioanele pe lângă tine.

Finalul de meci a fost foarte dificil pentru noi, au fost momente tensionate, am fost aproape de gol. Japonia a terminat pe primul loc și cred că pe merit. Mă deranjează acest lucru, am vrut să fim primii. Nu sunt deloc mulțumit, Japonia ne-a adus în colaps în doar câteva minute. Am încercat să revenim, dar a fost greu. La un moment dat, lucrurile au revenit la normal, dar n-am reușit să marcăm.

Sigur că mi-a fost teamă de eliminare, le-am văzut pe toate în fotbal. Am încercat să riscăm, dar a fost dificil să găsim spații. Nu am știut desfășurarea scorului în celălalt meci, până la final. Dacă aș fi aflat că am fost eliminați, probabil aș fi făcut infarct”, a spus Luis Enrique.