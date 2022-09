Un angajat al Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa a fost acuzat de ”înaltă trădare” de separatiştii proruşi din estul Ucrainei.

Aceștia l-au condamnat luni la 13 ani de închisoare.

”Judecătorii îl găsesc pe Dmitri Şabanov vinovat (...) şi îl condamnă la ispăşirea unei pedepse de 13 ani de închisoare”, a anunţat ”curtea supremă” a regiunii separatiste Lugansk, citat de agenţia rusă de presă RIA Novosti.

Dmitri Şabanov - încarcerat din aprilie - a fost acuzat de către ”autorităţile” proruse de furnizarea unor ”informaţii confidenţiale” unor servicii de informaţii străine, între care şi Agenţia Centrală americană de Informaţii (CIA).

Potrivit separatiştilor, Dmitri Şabanov a comis aceste fapte de ”înaltă trădare” în perioada august 2021-aprilie 2022, pe când lucra ca asistent de securitate la OSCE, la baza de patrulare avansată de la Stanovskaia.

În aprilie, ”ministerul securităţii de stat” de la Lugansk a anunţat că i-a arestat pe Dmitri Şabanov şi pe Mihail Petrov, alt angajat ala OSCE din regiune.

OSCE a condamnat săptămâna trecută ”fără echivoc” acuzaţiile formulate împotriva celor doi angajaţi ai săi şi a denunţat ”aşa-zise «proceduri judiciare» total inacceptabile”.

”Ei sunt deţinuţi în mod nejustificat, pe baza unor acuzaţii fabricate piesă cu piesă”, a denunţat într-un comunicat OSCE, care a cerut ca cei doi să fie eliberaţi imediat.

Misiunea locală a OSCE - desfăşurată în zona de conflict în 2014 cu scopul de a încerca să reducă tensiunile - a părăsit cele două regiuni separatiste, Doneţk şi Lugansk, în urma lansării ofensivei ruse în Ucraina, la 24 februarie.

He was a security assistant at the OSCE mission in Stakhanov. Authorities in the LRL accused him of treason and spying pic.twitter.com/QPlC3MqwDx— Belsat in English (@Belsat_Eng) September 19, 2022