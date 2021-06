Cum ar putea fi Florin Citu scos din calculele pentru Congresul PNL. Strategia pe care ar putea sa o adopte Ludovic Orban

Doar 3 luni ii mai despart pe liberali de Congresul in care isi vor alegea noua conducere a Partidului National Liberal (PNL).

Marele eveniment asteptat cu sufletul la gura de cei 5.000 de delegati la Congres va avea loc pe 25 septembrie, iar batalia pentru presedintia Partidului National Liberal (PNL) se va da intre Ludovic Orban si Florin Citu.

La aceasta ora, cei doi candidati la sefia partidului nu isi pot contoriza cu exactitate sustinerea pe care o vor avea la Congres intrucat in majoritatea filialelor din tara au loc in aceste zile alegeri.

Totusi, in partid se vorbeste despre faptul ca Florin Citu ar fi obtinut un avans in lupta interna cu Ludovic Orban prin cooptarea unor lideri grei ai partidului precum Emil Boc, Gheorghe Flutur sau Ilie Bolojan.

Strategia pe care ar putea sa o adopte Ludovic Orban

De cealalta parte, Ludovic Orban poate face o miscare indrazneata de sah politic care ar putea chiar sa il scoata din calculele pentru Congres pe Florin Citu. Astfel, avand certitudinea ca presedintele Klaus Iohannis se va implica in lupta pentru Congres alaturi de Florin Citu si ca mai multe filiale se pregatesc a intoarca armele datorita pozitiei avantajoase pe care o are premierul, Ludovic Orban poate incheia in spatele usilor inchise o alianta cu PSD pentru a darama Guvernul Citu, ca mai apoi sa propuna un nou premier si sa aduca la butoane un nou Guvern.

Om cu multa experienta pe zona politica, Ludovic Orban este constient de faptul ca, odata plecat de la Palatul Victoria, Florin Citu nu va mai avea cu ce sa-i ademeneasca pe liberali si astfel va pierde mult din sustinerea pe care o are in prezent, lasandu-i culoar liber pentru a obtine un nou mandat in fruntea formatiunii politice.

Despre posibilitatea unui Guvern PNL-PSD a vorbit recent si Vasile Dincu, strateg PSD. "Intr-un studiu pe care l-am vazut, un studiu veritabil, un sondaj national, am vazut ca cei care sunt din PSD, votantii PSD, sunt mai degraba apropiati de domnul Orban. Nu stiu de ce. Poate pentru ca e mai vechi in politica. In conditiile in care PSD - si am spus-o intodeauna noi asta - ar avea premierul sau cel care face Guvernul, atunci nu cred ca ar fi incompatibila o colaborare, ca sa zicem asa, cu Partidul National Liberal", spunea in urma cu doua saptamani Vasile Dincu. Acesta a fost insa contrazis chiar de seful sau de partid, Marcel Ciolacu, care spune nu concepe sa stea la aceeasi masa cu Florin Citu si Raluca Turcan. Nimic insa de o colaborare cu Ludovic Orban.

Amintim ca PSD a depus o motiune de cenzura. Textul motiunii incepe cu un citat din poetul George Bacovia, cunoscut pentru versurile sale pesimiste si viziunea sumbra asupra lumii: "Prin fumul de tigari, ca-n nouri, / Gandeam la lumi ce nu exista..." George Bacovia - "Seara trista".

"Guvernarea PNL-USR-UDMR conduce economia Romaniei spre prapastie cu o viteza uluitoare! Romania traieste de pe o zi pe alta, din imprumuturi masive luate la dobanzi astronomice. Preturile au explodat, buzunarele romanilor s-au golit. Facturile s-au dublat, alimentele de baza au devenit bunuri de lux, medicamentele esentiale ori nu se gasesc, ori sunt foarte scumpe. Cursul euro/leu a ajuns la 5 lei, iar litrul de benzina a depasit 6 lei. Numai "lucruri fantastice"!!!

Datoria publica bate record dupa record, iar de tinta de deficit de 3% nu isi mai aminteste nimeni! Cu toate acestea, alocatiile, salariile si pensiile sunt inghetate si antreprenorii se plang ca statul nu le plateste lucrarile efectuate! Nu se dau bani la stat, nu se dau bani nici la privat! Si atunci, intrebarea care este pe buzele tuturor romanilor este: Ce ati facut cu banii, domnule Citu!?", se arata in textul motiunii de cenzura.

Potrivit calculelor Ziare.com, social-democratii ar mai avea nevoie de minim 15 voturi pentru a trimite acasa Guvernul Citu. Voturile ar putea veni din tabara lui Ludovic Orban, avantajata decisiv de o plecare a lui Citu de la Guvern cu doar 3 luni inainte de Congres. Reamintim si ca liberalii au decis prin vot ca acestia sa fie prezenti la votul pe motiune, dar sa nu se ridice din banci.