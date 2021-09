Sighiartău: „Ludovic Orban are poziţionări anti-PNL. Mulţi membri privesc cu stupoare la declaraţiile acestuia”

ecretarul general al Partidului Naţional Liberal, Robert Sighiartău, a afirmat că liderul PNL Ludovic Orban are poziţionări împotriva partidului şi că mulţi liberali privesc cu stupoare declaraţiile preşedintelui formaţiunii.

Sighiartău a declarat, duminică seară, la Digi 24, că are impresia că Ludovic Orban este alături de Dan Barna şi Dacian Cioloş în declaraţii publice.

Ads

"Dânsul este preşedintele PNL şi îşi doreşte să ajungă preşedinte iarăşi PNL, candidează pentru această funcţie. Iar el are poziţionări anti-PNL dacă stăm să ne uităm. Am impresia că este alături de Dan Barna şi Dacian Cioloş în declaraţii publice. Această criză a fost declanşată din cauza USR PLUS. Inclusiv domnul Ludovic Orban, care acum spune altceva, în cadrul unui Birou Permanent Naţional a votat pentru susţinerea domnului Florin Cîţu în această dispută guvernamentală.

Sigur că Ludovic Orban este în campanie internă şi se comportă ca şi cum nu ar mai avea nimic de pierdut, însă, din păcate, mulţi membri PNL privesc cu stupoare la ce se întâmplă şi la declaraţiile preşedintelui PNL care are poziţionării anti-PNL şi nu cred că este în regulă. Chiar îmi pare rău că am ajuns în situaţia aceasta”, a declarat secretarul general al PNL.

Întrebat ce părere are despre declaraţiile critice ale lui Ludovic Orban la adresa lui Klaus Iohannis, Robert Sighiartău a declarat: "Nu le înţeleg pentru că domnul Klaus Iohannis l-a numit pe domnul Orban de două ori prim-ministru. Relaţia dintre domnul Orban şi domnul Iohannis a fost una foarte bună. Nu înţeleg de ce alege acum Ludovic Orban să spună că partidul nu datorează nimic lui Klaus Iohannis. Eu cred că a fost un parteneriat foarte bun între Klaus Iohannis - şi există încă - şi între PNL, un parteneriat din care a avut de câştigat PNL”.