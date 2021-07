Retragerea lui Ludovic Orban

Dosarul esuat din anul 2016 a avut un rol important in cariera lui Ludovic Orban. L-a macinat pe interior, l-a exclus pentru un an din viata politica si pentru un mandat din Parlament, dar l-a si tinut departe de candidatura pentru Primaria Bucuresti. O cursa pe care Ludovic ar fi pierdut-o, desi ar fi avut cu siguranta o prestatie buna si ar fi salvat partidul de accidentul trist Marian Munteanu (de al carui discurs national-crestin ghici cine se apropie azi...). 2016 era anul PSD - iar PNL nu ar fi putut sa sara de 30% in Bucuresti, indiferent de prestatia candidatului sau. Nu doar ca retragerea din 2016 l-a salvat pe Ludovic Orban: ea l-a si propulsat in fruntea PNL, dupa decenii de incercari nereusite - si asta pentru ca s-a comportat onorabil fata de partid, protejandu-l pana in momentul in care si-a dovedit nevinovatia.

La cum arata azi situatia din PNL, o noua retragere din competitie ar fi salvatoare pentru el. Si i-ar oferi o eventuala platforma de revenire - scenariu util pe termen lung chiar si pentru partid, in cazul in care presedintia lui Florin Citu nu va da rezultatele scontate. Pentru ca, e limpede, Ludovic Orban va pierde cursa interna. A suferit infrangeri la Bucuresti, unde organizatia a fost 100% reconstruita de el tocmai pentru a-si asigura o baza ferma pentru Congres; chiar si in aceste conditii - desi a taiat, epurat si spanzurat, el poate fi sigur doar de doua din cele sase filiale de sector; doua ii sunt deschis ostile - iar in alte doua jocul ramane deschis pana in ultima clipa, cu un usor avantaj pentru Citu. A pierdut Iasiul, desi s-a grabit sa se afiseze triumfal cu noul presedinte al filialei, Alexandru Muraru (e greu de inteles cum credea Ludovic Orban ca poate fi sustinut de Muraru - care este reprezentant special al Guvernului pentru combaterea antisemitismului si xenofobiei - dupa ce a declarat ca nu esti politician serios daca nu iti faci cruce si nu juri pe Biblie - cam asa cum ne explica Nae Ionescu in 1930 ca degeaba esti "bun roman" de alta religie si etnie - daca nu esti totusi roman get-beget).

Pentru a contrabalansa puternica influenta a Clujului lui Boc si Alin Tise in Ardeal, Ludovic trebuia sa controleze integral Bucurestiul si sa castige pe linie in Moldova si Oltenia. Dar echipa Citu s-a impus la Suceava, Vaslui, Dolj etc.

O dovada a situatiei grele in care se afla Ludovic e virarea spre nationalismul bisericos de saptamana trecuta; un discurs pe care Orban l-a acceptat si sprijinit in calitate de presedinte, dar de care a stat pana acum la distanta, pe buna dreptate, in calitate de vechi liberal. Ludovic Orban incearca in acest mod sa ajunga direct la sufletul oamenilor de la firul ierbii, din cadrul filialelor traditionaliste, ocolind preferintele manifestate de lideri, care sunt portretizati indirect ca fiind prea "europeni" (cu rock-ul, nu cu sarba).

Evident, Ludovic Orban are varianta de a pierde onorabil, sperand intr-o proportie decenta in partid, care sa asigure continuitate pentru cei din echipa sa. Iar cei care il sprijina il vor impinge apasat in aceasta directie. Dar e doar o iluzie: Ludovic stie prea bine, din propria experienta de lider, ca invingatorul are instrumentele necesare pentru a schimba sau influenta garnitura dupa chipul si asemanarea sa - asa cum a procedat el la Bucuresti. Si mai stie ca un presedinte PNL invins in alegeri nu mai va gasi niciodata sustinere pentru a reveni in joc.

In acest moment moment, o retragere onorabila, sub o explicatie oarecare - studierea Bibliei, scrierea unei doctrine nationaliste romanesti - ar fi cea mai buna varianta pentru cariera lui Ludovic Orban. Singura care ii pastreaza in joc.

Ovidiu Raetchi este un scriitor specializat in Orientul Mijlociu. Doctorand in istorie cu o teza despre procesul de pace dintre Israel si Egipt (1979) si doctorand in stiinte politice cu o cercetare care urmareste evolutia Fratiei Mulsumane din 1928 pana astazi, Raetchi are un master in cultura araba si un altul in civilizatia ebraica. Licentiat in stiinte politice, Raetchi a urmat studii postuniversitare de securitate la Bucuresti si Garmisch-Partenkirchen. A publicat cinci volume de eseuri si istoria civilizatiei: "EsTeistica"; "Din Agora"; "Scurt Tratat despre Iubire"; "Soldatul Putin si Filosoful Dughin: Civilizatia Rusa in Fata unei Noi Erori Imperialiste"; "Avangarda Califatului: O Istorie Intelectuala a Jihadismului". A fost vicepresedinte al Comisiei de Aparare din Camera Deputatilor, deputat de Diaspora si deputat de Bucuresti.