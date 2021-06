Continua lupta pentru putere din filialele PNL. Tabloul disputei de la Ialomita

Continua lupta pentru putere din filialele Partidului National Liberal (PNL).

Liberalii din teritoriu isi aleg in aceasta perioada conducerile din filiale si implicit mandatele cu care delegatii alesi vor merge la Congresul din 25 septembrie.

Ads

Tabloul disputei de la Ialomita

Daca in mai multe filiale din tara, precum Cluj, Caras-Severin, Maramures sau Salaj, se anunta alegeri cu un singur candidat la presedintie, la PNL Ialomita lupta se va da intre doi candidati: Dragos Soare, cel care conduce in prezent filiala si care detine functia de edil al Sloboziei, si deputatul PNL Luminita Bacari, sustinuta de Ludovic Orban.

Amintim ca la alegerile locale din 2020, Ludovic Orban a sustinut candidatura lui Dragos Soare in fruntea primariei din Slobozia, insa momentan edilul nu a luat o pozitie clara in competitia din interiorul PNL. Surse liberale sustin pentru Ziare.com ca Dragos Soare il va sustine intr-un final pe Florin Citu la sefia PNL. De cealalta parte, insa, Luminita Barcari este o sustinatoare declarata a lui Ludovic Orban in confruntarea sa cu Florin Citu pentru sefia PNL.

Pentru a-si asigura sustinerea si din partea PNL Ialomita la Congresul din toamna, Ludovic Orban a fost zilele trecute intr-un turneu electoral acolo, unde a fost insotit atat de Dragos Soare, cat si de deputatul liberal Luminita Barcari.

In cadrul conferintei de presa, Ludovic Orban a fost intrebat de competitia din PNL Ialomita, insa liderul PNL a evitat sa anunte un favorit si a lasat usa deschisa catre ambii candidati.

"Mi-ar fi foarte greu sa decid intre Dragos Soare si Luminita Barcari... In primul rand, amandoi sunt colegi foarte apropiati de partid. Pe Dragos Soare l-am incurajat si l-am sustinut in intentiile sale de a candida la Primaria Sloboziei... Si a reusit un rezultat foarte bun! Practic, eu l-am propus presedinte interimar! In ceea ce o priveste pe Luminita Barcari, este unul dintre cei mai buni si mai seriosi deputati... Am lucrat extrem de bine in Guvern cu doamna Luminita Barcari in calitate de secretar de stat. (...) Dar nu eu sunt cel care voi alege", a declarat Ludovic Orban la Ialomita.

De cealalta parte, presedintele interimar al PNL Ialomita, Dragos Soare a sustinut in cadrul aceleiasi conferinte de presa ca "derularea campaniei electorale interne nu trebuie sa dezbine partidul si organizatia locala".

Ads

"Acum ne concentram asupra campaniilor de la Ion Roata si Gura Ialomitei! Competitia interna in PNL Ialomita este in curs, iar in momentul in care vor fi candidaturi oficiale fiecare dintre candidati se va prezenta in conferinte de presa... Nu este momentul sa discutam acum candidaturile noastre! Ce ne dorim noi este ca partidul sa iasa din aceste competitii de la nivel local, judetean si national intarit! Noi suntem, inainte de toate, o echipa! Si asa vom ramane si dupa Alegeri, indiferent de pozitiile pe care le vom ocupa... Politica este doar un moment din viata fiecaruia!", a declarat Dragos Soare.

Facem precizarea ca toate filialele din cele 66 de localitati ale judetului Ialomita isi vor alege liderii locali in decursul lunii iunie si la inceputul lunii iulie, iar conferinta judeteana de alegere a presedintelui se va desfasura pe 16 iulie.