Orban, promisiune dupa remanierea ministrului de Finante: Nimeni nu va avea de suferit de pe urma faptului ca l-a sprijinit pe Florin Citu dupa ce voi castiga alegerile

Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a afirmat, vineri, ca, dupa ce va castiga alegerile interne, nimeni nu va avea de suferit ca l-a sprijinit pe Florin Citu, dar acest lucru se va intampla cu o singura conditie, sa nu faca rau colegilor care il sprijina in aceasta lupta interna.

Orban a declarat, la conferinta de alegeri de la PNL Olt, ca ii invita pe colegii din Ardeal sa vina in Oltenia sa vada cat trebuie sa munceasca pentru un vot.

"De multe ori imi vine sa ii invit pe colegii anumite filiale din Ardeal care isi fac campanie in adunari publice, de regula o adunare doua publica pe campanie, sa vina sa faca campanie in judetul Olt, sa vada de cate ori trebuie sa treci pe la poarta unui om ca sa fii cat de cat convins ca te voteaza si chiar atunci cand esti convins ca te voteaza nu stii ce se intampla noaptea de dinaintea alegerilor si te trezesti ca de unde esti sigur ca castigi niste alegeri, le pierzi in ultimul moment.

As vrea sa ii vad cum ar rezista presiunii, amenintarii, terorii permanente pe care au avut baronii PSD nu numai in Olt, in general in judetele din Oltenia si din sudul Romaniei. Pentru a castigat un vot in Olt, in Dolj, in Gorj, in judetele din sud trebuie sa muncesti de trei ori, de cinci ori poate, de sapte ori mai mult decat ca sa castigi un vot in filialele din Ardeal", a afirmat Orban.

El a precizat ca de la inceputul acestei campanii interne a evitat sa raspunda la orice atac din partea colegilor sai.

"Am incercat inca de la inceputul acestei campanii in care m-am trezit cu un competitor la care nu m-am asteptat, va spun sincer. De la inceputul acestei campanii am evitat atat cat a fost posibil sa raspund la orice fel de atac din partea colegilor mei si sa evit sa dau vreo declaratie prin care sa creez vreun prejudiciu de imagine PNL. Asa voi fi si de acum inainte, iar daca este cineva care sa garanteze unitatea PNL acela sunt eu.

Pentru mine nu exista delictul de opinie, pentru mine membrii PNL trebuie apreciati, respectati si sustinuti in functie de munca lor, de efortul lor, de rezultatele pe care le au, in functie de calitatea lor umana, de caracterul lor si in functie de ce dau bun atat pentru partid, cat si pentru comunitatile locale si pentru Romania", a afirmat Orban.

El a mentionat ca nimeni nu va avea de suferit de pe urma faptului ca l-a sprijinit pe Citu in campania electorala.

"Nimeni nu va avea de suferit de pe urma faptului ca l-a sprijinit pe Florin Citu dupa ce voi castiga alegerile pentru functia de presedinte al PNL. Dar cu o singura conditie, sa nu faca rau colegilor lor de partid care ma sprijina in aceasta competitie electorala. Asta este conditia si va puteti da seama de ce spun acest lucru. Nu cred ca este normal ca membri ai PNL sa fie dati afara din functii - sigur ne-am obisnuit sa se intample lucrul asta cand la putere e PSD - dar nu este normal sa avem colegi in PNL care sa fie dati afara doar pentru faptul ca sustin candidatura mea. Acest lucru nu este normal si atrag atentia ca trebuie sa inceteze orice fel de utilizare a parghiilor de putere guvernamentale, administrative pentru a reprima colegi care imi sustin candidatura", a transmis Orban.





Un PNDL 3 e o necesitate si o obligatie pentru Guvernul PNL



Presedintele PNL a declarat ca un nou Plan National de Dezvoltare Locala (PNDL) este necesar pentru a realiza obiectivele de infrastructura de baza in comunitatile locale.

"Pentru mine, un nou Plan National de Dezvoltare Locala - PNDL 3 - e o necesitate si o obligatie pentru Guvernul PNL. Un PNDL adevarat, de minim 40 de miliarde, care sa se duca spre finantarea obiectivelor de infrastructura pentru ca nicio comunitate locala nu se poate dezvolta cu adevarat daca nu are apa, canal, gaz, asfalt, electricitate. Ce plan de dezvoltare a unei comunitati locale poti sa pui in practica daca nu tu nu ai infrastructura de baza?

Ori pentru noi este vital sa finantam aceste proiecte pentru realizarea infrastructurii, prin PNDL 3, prin CNI, prin PNRR, prin PNS (Planul National Strategic), prin orice forma de finantare posibila, iar lucrul asta nu trebuie sa se realizeze la calendele grecesti, ci noi trebuie sa gasim solutia ca proiectele sa porneasca cat mai repede si noi trebuie sa putem finaliza o parte dintre aceste proiecte pana in 2024 ca sa ne prezentam cu fruntea sus in fata cetatenilor", a declarat Ludovic Orban.

Liderul PNL a subliniat ca sustinerea primarilor liberali si a proiectelor lor este o obligatie pentru conducerea partidului.

"Stiti foarte bine, ca pentru mine, ca presedinte al PNL, primarii partidului sunt cartea de vizita a partidului. In functie de modul in care ei conduc comunitatile locale este perceput PNL. Din acest motiv, indiferent de constrangerile bugetare, noi trebuie sa gasim solutiile pentru a garanta respectarea promisiunilor electorale ale primarilor PNL, cu finantare fie din fonduri guvernamentale, fie din fonduri europene, fie din alte resurse financiare care pot fi puse la dispozitia primariilor", a adaugat Orban.