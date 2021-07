Orban, ofensivă împotriva lui Cîțu: Revocarea lui Alexandru Nazare s-a făcut împotriva voinței mele. Fără gaze pentru Prahova în PNRR

Președintele PNL Ludovic Orban a lansat mai multe atacuri subtile la adresa premierului Florin Cîțu, criticând decizia de revocare a lui Alexandru Nazare din funcția de ministru de Finanțe și amintind că în forma actuală a PNRR Prahova nu va primi bani pentru extinderea rețelei de gaze naturale.



„Aud toată ziua cuvântul reformă. Sunt de acord, trebuie să facem reforme, dar reforme care să ducă la o viaţă mai bună pentru oameni pentru că, până la urmă, oamenii ne vor judeca, oamenii de afaceri, după cât de prietenos este mediul de afaceri, după cât face Guvernul României pentru investitori, şi mai ales pentru capitalul românesc. (...) Sunt mâhnit, sincer vă spun, sunt mâhnit că în discursul public al unor colegi nimeni nu vorbeşte despre guvernarea PNL în vreme de pandemie şi nimeni nu spune un lucru: că izvorul relansării economice care duce la cea mai mare creştere economică de la nivelul Uniunii Europene al României se datorează acelei guvernări, în care noi am luat măsuri peste măsuri de susţinere a cetăţenilor, a mediului de afaceri, a profesiilor liberale, a tuturor celor afectaţi de pandemie.

Am injectat capital, am lăsat capital în companii, am susţinut companiile prin seturi de măsuri la care nu s-a gândit nimeni în alte ţări din Uniunea Europeană. Creşterea economică a început în trimestrul 4 din decembrie, d atunci avem cea mai mare creştere”, a afirmat preşedintele PNL, Ludovic Orban, în discursul ţinut marţi la conferinţa de alegeri a filialei judeţene Prahova PNL.

Liderul liberal a făcut de asemenea referire la fostul ministru al Finanţelor, Alexandru Nazare, parlamentar de Prahova, cerându-le celor prezenţi în sală să îl aplaude.

„Nu filiala PNL a pierdut poziţia de ministru al Finanţelor, Partidul Naţional Liberal, în ansamblul său şi chiar şi România a pierdut un ministru al Finanţelor care şi-a făcut datoria şi care a girat funcţia de ministru al Finanţelor cu competenţă, cu profesionalism şi cu rezultate evidente şi vreau să ştiţi că decizia de revocare a domnului ministru s-a luat împotriva voinţei mele şi fără nicio consultare a Partidului Naţional Liberal. Şi aici vă spun limpede: nu Guvernul dă ordine la partid, ci forurile statutare ale Partidului Naţional Liberal sunt cele care decis politica Guvernului şi aşa trebuie să fie”, a adăugat Ludovic Orban în discursul ţinut la Ploieşti.

Orban a mai spus că în condiţiile în care USR-PLUS a fost împotriva programului PNDL 3, el a susţinut necesitatea de dezvoltare, însă arată că viitorul program, indiferent de denumirea acestuia, trebuie gândit pentru o perioadă în aşa fel încât finalizarea proiectelor să „fie posibilă până în 2024”.

El a susţinut că „la nivel guvernamental” s-au luat decizii cu privire la Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă „fără o consultare a coaliţiei”.

„Nu este adevărat că în PNRR o să fie bani la dispoziţia primarilor din Prahova pentru înfiinţarea de distribuţii de gaz pentru că în PNRR-ul trimis la Bruxelles de Guvern nu se alocă bani pentru gaz decât pentru o regiune, considerată tampon, care este regiunea Oltenia Or, Prahova nu este în Oltenia aşa că, trebuie să ştiţi lucrul ăsta: că aşa s-a hotărât la nivel guvernamental, fără o consultare a coaliţiei”, le-a mai spus Orban liberalilor din judeţul Prahova.