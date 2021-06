Ludovic Orban anunta ca saptamana viitoare incep procedurile pentru numirea unui nou Avocat al Poporului

Presedintele Camerei Deputatilor Ludovic Orban a declarat miercuri, 16 iunie, la finlul votului pentru revocarea lui Renate Weber din functia de Avocat al Poporului, ca procedurile pentru numirea unui inlocuitor vor incepe de saptamana viitoare.

Liderul PNL a adaugat ca obiectivul coalitiei de guvernare este sa numeasca un nou Avocat al Poporului pana la finalul acestei sesiuni parlamentare, adica pana la finalul lunii iunie. Orban a mai afirmat ca decizia Legislativului poate fi atacata la Curtea Constitutionala de catre PSD, insa hotararea celor doua Camere isi produce efectele imediat.

"Plenul Parlamentului a hotarat revocarea din functia de Avocat al Poporului a doamnei Renate Weber, pentru motive care tin de incalcarea Constitutiei si a legilor tarii. Este o decizie care a fost luata in conformitate cu procedurile constitutionale si legale, care are o fundamentare si are un raport al comisiilor juridice prin care se precizeaza clar incalcarile Constitutiei si legislatiei care sta la baza revocarii. Cu siguranta, saptamana viitoare va incepe procedura de numire a noului Avocat al Poporului, o procedura care e prevazuta in Constitutie, in lege, in Regulamentele comune. Vom derula aceasta procedura astfel incat, pana la finalul sesiunii parlamentare, sa avem o sedinta comuna a celor doua Camere ale Parlamentului pentru numirea unui nou Avocat al Poporului", a afirmat Ludovic Orban, miercuri la Parlament.

Intrebat pe cine va propune coalitia pentru functia de Avocat al Poporului, presedintele Camerei a raspuns: "Cand vom lua decizia, o vom face publica. As prefera sa nu vehiculez nume de posibili candidati pana nu luam decizia finala. Suntem aproape de o decizie si cand o vom lua o vom face publica".

Liderul PNL a adaugat ca Renate Weber putea sa participe oricand la sedinta de plen reunit de miercuri si a precizat ca revocarea acesteia din functie nu a incalcat statul de drept.

"Doamna Renate Weber a fost la sedinta comisiilor juridice si a prezentat acolo argumentele, daca voia putea sa vina si la plenul reunit. Nu a dorit. Asta este. Nu este nicio incalcare a statului de drept. In toate argumentele care au fost cuprinse atat in solicitarea formulata, cat si in raportul comisiilor juridice si, in mod evident, aceste argumente sunt foarte puternice si reprezinta temeiuri solide pentru revocarea din functie a doamnei Renate Weber", a completat Orban.

UDMR va numi urmatorul Avocat al Poporului

Dupa ce PNL a dat conducerea interimara a Televiziunii Publice iar USR-PLUS cea a Radioului Public, coalitia de guvernare s-a inteles ca UDMR sa ofere urmatorul Avocat al Poporului, conform unor surse politice.

Liderul deputatilor UDMR, Csoma Botond, a declarat la jumatatea lunii mai pentru publicatia maghiara Maszol.ro ca formatiunea sa il sustine pe Fábián Gyula pentru functia de Avocat al Poporului. Fost procuror, cu experienta de peste 20 de ani in domeniu, Gyula este acuzat in presa locala ca este "amic" cu gruparile extremiste.

Csoma Botond a motivand ca Gyula este un "lider echilibrat", cu un "CV impecabil". Propunerea maghiarilor a avut o experienta de peste 20 de ani in procuratura, lucrand la Parchetele de pe langa Judecatoriile Targu-Secuiesc, Turda, Cluj-Napoca si Tribunalul Cluj. Din 1999 acesta este si cadru didactic. Anul trecut, Gyula a fost numit procuror general adjunct al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Cluj, insa cateva luni mai tarziu, in decembrie, iesea la pensie.

In materie de studii, Fabian Gyula este absolvent al Facultatii de Drept a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca si doctor in Drept International, bursier Herder al Universitatii din Viena si al Institutului Ludwig Boltzmann pentru drepturile omului din Viena.