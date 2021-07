Actualul presedinte al PNL Ludovic Orban, aflat in competitie cu Florin Citu pentru un nou mandat la sefia PNL, a facut duminica, 4 iulie, o declaratie care denota "virarea" catre un discurs centrat pe nationalism.

Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca liberalii trebuie sa sprijine valorile traditionale ale romanilor, precum familia, biserica, satul romanesc, comunitatea, context in care a afirmat ca PNL are niste parteneri de guvernare care de multe ori se comporta ca si cum nu s-ar fi nascut in Romania.

Declaratia a fost comentata pe larg in spatiul public, majoritatea analistilor aratandu-se critici fata de liderul liberal.

Colegul liberal Ovidiu Raetchi a scris pe Facebook despre Orban ca i "s-a parut destupat la minte si liberal". Pe de alta parte, Raetchi arata in postare ca seful PNL a dat mereu semne ca este orientat spre traditionalism.

Situatia a fost comentata si de deputatul USR PLUS Catalin Tenita, care considera ca strategii politice precum cea afisata de Orban ne-ar putea condamna la subdezvoltare:

Analistul politic Sebastian Lazaroiu spune, intr-o declaratie pe Facebook, ca "mi-a zis cineva, in urma cu ceva vreme, ca Orban e dispus sa rupa PNL si sa fuzioneze cu AUR, daca pierde alegerile interne. Am zambit neincrezator. Inca mai zambeam, amintindu-mi, pana sa citesc stirea asta".

Politologul Barbu Mateescu a facut pe pagina de Facebook o analiza la prima vedere e ceea ce poate denota, din punct de vedere al interesului politic, declaratia lui Orban. Ar rezulta ca PNL poate decide, printr-o eventuala impunere din partea potentialului viitor presedinte Orban, o tintire a electoratului rezervat acum de catre AUR si PSD: