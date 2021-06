Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a declarat marti, 29 iunie, ca motiunea de cenzura nu va lua niciun vot in plus peste voturile pe care le au PSD si AUR, precizand ca parlamentarii PNL nu vor vota la motiune. Orban a precizat ca in cazul in care un parlamentar PNL va face acest lucru, el va fi exclus din partid.

Orban a fost intrebat marti, despre votul la motiunea de cenzura.

"Nu va lua niciun vot in plus peste voturile pe care le au PSD si AUR".

Intrebat daca era acelasi rezultat si daca parlamentarii coalitiei ar fi votat, Orban a raspuns: "Cel mai probabil da. Numai ca suntem patru grupuri parlamentare pentru prima oara confruntati cu o motiune, noi trebuie sa asiguram coeziunea actului de guvernare, sa dezvoltam o incredere reciproca si asta a fost decizia noastra ca sa nu existe niciun fel de...Era suficient sa apara un singur vot in plus si incepea deja sa inceapa o cantare ca cine e parlamentarul care a votat motiunea de cenzura si am hotarat clar: suntem prezenti, nu votam".

Liderul PNL a mai afirmat ca nu stie daca au existat negocieri intre liderii PSD si parlamentarii din coalitie.

De asemenea, intrebat daca cineva din PSD a incercat sa discute cu el despre votul la motiune, Orban a raspuns: "Nu, PSD a dat numai declaratii publice insinuand ca eu as putea sa determin parlamentari PNL sa votez in favoarea motiunii. Este o calomnie, o jignire fara margini la adresa mea ca cineva sa imi spuna ca eu as putea vreodata nu sa votez sau sa ii cer unui parlamentar PNL sa voteze o motiune de cenzura a PSD-ului. Probabil au vrut sa bage batul prin gard in interiorul PNL rostind insinuari si calomnii despre mine. Niciun parlamentar PNL nu va vota motiunea de cenzura".

De asemenea, Orban a mai transmis ca daca un parlamentar PNL nu va respecta decizia partidului privind votul la motiune, va fi exclus din partid.

"Nu mai este membru al PNL. In conformitate cu statutul, nerespectarea hotararilor organismelor statutare ale PNL, mai ales intr-o situatie de genul asta, duce automat la pierderea automat a calitatii de membru. E temei de excludere din partid", a precizat Orban.