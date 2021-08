Orban, pregătit să își dea demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților în cazul în care va pierde alegerile interne din PNL. ”Asta se va întâmpla, dar nu voi pierde”

Preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ludovic Orban, a declarat joi, 26 august, că pierzătorul alegerilor interne din PNL nu va mai avea legitimitatea şi autoritatea politică de a gira funcţia pe care o ocupă.

El a declarat, joi, la Botoşani, că o eventuală demisie a sa din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor, în cazul unui eşec la Congresul PNL din 25 septembrie, este "o atitudine firească".

"Este atitudinea firească. Asta se va întâmpla, dar nu voi pierde. Voi câştiga. Ştiţi foarte bine că declaraţia am dat-o pentru că aşa e corect. Un om care pierde o competiţie internă nu mai poate să gireze o funcţie cum e funcţia de premier sau de preşedinte al Camerei Deputaţilor, pentru că nu îl mai ascultă nimeni, pentru că nu mai are legitimitatea şi autoritatea conferită de voturi. Dacă propriul partid nu te validează într-o competiţie electorală, este foarte greu să te mai asculte alţii, parteneri, alţi parlamentari, electoratul, cetăţenii României", a afirmat liderul liberal.

Pe de altă parte, Ludovic Orban susţine că din poziţia de lider al PNL a promovat în funcţii de demnitate publică mii de oameni, arătând că o parte din cei pe care i-a susţinut nu mai sunt alături de el, fără a-i oferi "explicaţii solide" legate de decizia lor.

"Sunt oameni pe care eu i-am promovat de-a lungul activităţii mele de preşedinte al PNL care astăzi nu mai sunt cu mine şi nu mi-au dat nişte explicaţii solide cu privire la motivele pentru care nu sunt alături de mine. Pe de altă parte, alături de mine sunt zeci de mii de membri ai PNL.

De asemenea, sunt convins că şi în societatea românească există o diferenţă de percepţie între mine şi contracandidatul meu, care şi ea va conta (...) Eu am dus partidul la guvernare, eu am întocmit listele la europarlamentare, eu am alcătuit listele la alegerile parlamentare, eu am luat decizii importante legate de alegerile locale. Practic, se poate spune că eu am promovat mii şi mii de oameni. Nu toţi cei pe care i-am promovat sunt astăzi cu mine, dar majoritatea zdrobitoare a rămas alături de mine", a afirmat el.

Ludovic Orban a participat, joi, la şedinţa Colegiului Director al filialei teritoriale Botoşani a PNL, în cadrul căreia şi-a prezentat moţiunea cu care candidează la congresul din 25 septembrie.

Cu o zi în urmă, miercuri 25 august, preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ludovic Orban, i-a atacat pe cei pe care i-a promovat în partid şi care acum nu sunt alături de el. El a susținut că multora dintre cei pe care i-a promovat nu a avut "timp să le dea teste de caracter". "Dom-le, nu am scuturat scamele în viaţa mea. Nu mi-a plăcut niciodată să-mi pup în c.. şeful nu mi-a plăcut niciodată să-mi ţin gura atunci când am ceva de spus", afirmă Orban.

