Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat marti, 29 iunie, ca motiunea de cenzura a PSD impotriva Executivului a fost un balon de sapun care s-a spart. De asemenea, acesta a venit si cu o replica pentru premierul Florin Citu care a afirmat in plenul Parlamentului ca alegerile interne din PNL au fost "transate".

"A fost un balon de sapun. Azi s-a spart, motiunea de cenzura a cazut la un numar de voturi foarte mare. Coalitia guverneaza in continuare si aplicam programul de guvernare pe care ne-am angajat in fata Parlamentului si a romanilor sa il punem in practica. Astazi am aratat forta pe care o am in partid pentru ca niciun parlamentar al PNL nu a votat motiunea de cenzura, asa cum am hotarat", a afirmat Ludovic Orban dupa respingerea motiunii de cenzura de catre Parlament.

Intrebat despre afirmatia lui Florin Citu din plen legata de alegerile din PNL, Ludovic Orban a declarat: "A transa inseamna a desparti. Mi se par total nepotrivite. Ca premier care e in fata unei motiuni de cenzura, trebuia sa se concentreze pe rezultatele pozitive ale guvernarii, sa combata calomniile din motiune. Nu era momentul potrivit pentru a se referi la alegerile interne din PNL".

Premierul Citu a spus, in discursul de la dezbaterea motiunii, ca a "transat" alegerile din PNL.

"Domnilor de la PSD, degeaba sperati. Va mintiti singuri. Dupa 25 septembrie va fi si mai rau pentru dvs. Am transat alegerile din PNL, de cine va e cel mai frica nu scapati."

Motiunea de cenzura a PSD impotriva Guvernului Citu a picat, fiind inregistrate 201 de voturi "pentru", fata de cele 234 necesare. De asemenea a fost inregistrat un vot "impotriva", conform anuntului facut in plen.

Premierul Florin Citu a afirmat, la finalul dezbaterilor din Parlament asupra motiunii de cenzura, ca social-democratii sunt ingrijorati de saracia din Romania, dar poarta "camasi scumpe si ceasuri care costa cat un apartament".

"Domnilor de la PSD, ce-mi place mie cand va ingrijoreaza saracia din Romania, cu camasi scumpe si ceasuri care costa cat un apartament si stati si va ingrijoreaza saracia din Romania. Domnule Ciolacu, oamenii deja stiu, s-au hotarat si va spun sa plecati acasa", a afirmat prim-ministrul.

Motiunea de cenzura impotriva guvernului Citu, initiata de PSD, a picat marti, 29 iunie, la vot, dupa ce, din cei 355 de parlamentari prezenti, doar 201 au votat "pentru". Motiunea avea nevoie de cel putin 234 de voturi pentru a fi adoptata.