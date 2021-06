Orban anunta ca demersul de revocare a Avocatului Poporului va continua si dupa decizia CCR: Renate Weber a actionat ca un avocat al PSD

Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat marti, 29 iunie, ca, in cazul in care Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) va decide ca revocarea Renatei Weber din functia de Avocat al Poporului a fost neconstitutionala, trebuie sa se tina cont de aceasta hotarare. Presedintele Camerei Deputatilor a subliniat insa ca demersul de revocare al Avocatului Poporului va continua dupa decizia CCR.

Orban a declarat ca va fi formulat un raspuns de catre comisiile juridice in legatura cu solicitarea Renatei Weber, care a atacat in contencios-administrativ decizia de revocare din functia de Avocat al Poporului.

Ads

"Comisiile Juridice sunt cele care au formulat raportul, adica analiza motivelor pentru care a fost revocata din functia de Avocat al Poporului Renate Weber. Am transmis catre comisiile juridice sa formuleze un raspuns, ei sunt specialisti si pot sa furnizeze toate argumentele de natura juridica fata de solicitarea formulata de doamna Weber", a explicat presedintele Camerei Deputatilor.

Intrebat daca Senatul si Camera Deputatilor vor fi reprezentate in instanta asa cum cere citatia primita, Orban a raspuns: "Cu siguranta, de aia am solicitat formularea unui punct de vedere".

El a mentionat ca revocarea Avocatului Poporului a tinut cont de incalcari ale Constitutiei realizate de Renate Weber.

"Noi am avut argumente foarte solide, incalcari ale Constitutiei si a legislatiei tarii facute de Avocatul Poporului, in baza acestor argumente am decis revocarea din functie a doamnei Renate Weber. Renate Weber a actionat ca un avocat al PSD si a pus in pericol sanatatea romanilor", a precizat Orban.

El a fost intrebat ce va face coalitia in cazul in care CCR va decide ca revocarea Renatei Weber este una neconstitutionala.

"Cu siguranta, va trebui sa tina cont de decizia Curtii Constitutionale chiar daca e o Curte Constitutionala condusa de Dorneanu, care a dat atatea decizii care nu au nicio legatura cu Constitutia. Depinde ce hotaraste CCR, nu pot sa anticipez", a precizat Orban.