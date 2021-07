Surse. Inca o reduta castigata de Orban in razboiul cu Citu

Senatorul PNL Daniel Fenechiu, unul dintre susinatorii premierului Florin Citu, anunta in urma cu o luna ca intra in competitia pentru sefia filialei Bacau. S-a razgandit, dupa ce a calculat ca nu are sanse in fata lui Mircea Fechet, candidatul sustinut de Ludovic Orban.

Alegerile pentru sefia PNL Bacau sunt programate duminica, 4 iulie.

Daniel Fenechiu si-a anuntat candidatura la sefia PNL Bacau in 7 iunie, revendicandu-se din gruparea Citu. Nu si-a mai depus candidatura, cand a constatat ca nu are sanse, dar nici nu a anuntat oficial faptul ca a renuntat la competitie.

In 26 iunie, Fenechiu a organizat o intalnire a lui Citu cu cateva zeci de primari din Bacau, pentru a-si consolida candidatura la sefia PNL Bacau, unde a participat si Gheorghe Flutur si Nelu Tataru, la randul lor sustinatori ai premierului. Intalnirea a fost organizata de Fenechiu si nu de seful interimar al organizatiei PNL Bacau, Viorel Miron, sustin surse politice pentru ziare.com.

La alegerile de la Bacau, Ludovic Orban il sustine pe Mircea Fechet la presedintia organizatiei judetene, care este deputat PNL, fost ministru al Mediului, si care face echipa cu Viorel Miron.

Un moment tensionat a avut sambata la Iasi, acolo unde liberalii si-au ales conducerea judeteana. La sedinta au participat si Florin Citu, si Ludovic Orban.

In timp ce isi rostea discursul, Florin Citu a fost intrerupt de un ropot de aplauze, doar ca acestea nu erau pentru el. Ludovic Orban intrase in sala chiar in timp ce premierul vorbea.

"Ciudat, am venit impreuna dar ati ajuns mai tarziu, dar asta este...", a comentat Florin Citu.