Orban: Ce s-a întâmplat săptămâna trecută a provocat o pierdere masivă de încredere în premierul Cîţu şi, din păcate, şi în Partidul Naţional Liberal

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, susţine că dezvăluirile recente despre trecutul premierului Florin Cîţu afectează Partidul Naţional Liberal care înregistrează o "pierdere masivă de încredere". Orban a comentat şi apariţia publică a premierului alături de preşedintele Klaus Iohannis la Ziua Marinei, susţinând că aceasta nu este, în opinia sa, "un semnal public de susţinere” din partea preşedintelui pentru premier.

Ludovic Orban s-a declarat "foarte îngrijorat" şi "profund afectat de ceea ce se întâmplă” în spaţiul public, susţinând că Florin Cîţu nu este "orice membru” al PNL, iar ceea ce face acesta afectează imaginea partidului, având în vedere funcţia pe care o deţine.

"Orice face Florin Cîţu bun sau rău face bine Partidului Naţional Liberal sau face rău Partidului Naţional Liberal. Ce s-a întâmplat săptămâna trecută a provocat o pierdere masivă de încredere în premierul Cîţu şi, din păcate, şi în Partidul Naţional Liberal. Mie mi se rupe inima să văd cum munca noastră de patru ani de zile, din 2017, a unor liberali de bună credinţă, liberali serioşi care practic au reuşit să reclădească încrederea în Partidul Naţional Liberal, să redea practic gustul victoriei membrilor Partidului Naţional Liberal şi care au adus Partidul Naţional Liberal în situaţia de a câştiga trei alegeri consecutive şi ulterior de a deveni principalul partid de guvernământ este pusă în umbră de nişte dezvăluiri care, în mod normal, ar fi trebuit să apară mult mai demult şi care pun sub semnul întrebării credibilitatea şi moralitatea premierului care reprezintă Partidul Naţional Liberal”, a afirmat Ludovic Orban, luni seară, la Realitatea Plus.

El a susţinut că "echipa câştigătoare e echipa care a câştigat alegerile”.

Orban a declarat că liberalii sunt afectaţi şi de competiţia internă din partid pentru preşedinţia formaţiunii politice.

"Literalmente am fost pus în această campanie să fac faţă unor situaţii care au creat o percepţie de separare în partid, de dispută dură. (...) Nu spusele mele, nu acţiunea mea politică l-au adus pe Florin Cîţu în situaţia în care se găseşte astăzi. Să fi foarte limpezi”, a susţinut Orban.

În ceea ce priveşte atitudinea preşedintelui Klaus Iohannis cu privire la situaţia primului ministru, liderul PNL a afirmat: "Faptul că au apărut într-o împrejurare publică preşedintele, premierul, preşedintele Senatului, vicepremierul Dan Barna, se datorează modului în care fost organizat evenimentul, au primit invitaţii, şi eu am primit invitaţie, nu am putut să mă duc, pentru că am avut alt program. S-a întâmplat ca de 15 august să am alt program. Toţi au primit invitaţii. Nu cred că e un semnal public de susţinere faptul că a fost preşedintele Iohannis, cu premierul Cîţu, cu preşedintele Senatului, cu vicepremierul la un eveniment practic de sărbătorire a Zilei Marinei”, a arătat Ludovic Orban.

Orban a amintit că a făcut un "sacrificiu personal” şi a renunţat a preşedinţia PNL pentru a maximiza şansele lui Klaus Iohannis de a fi ales preşedinte al României, el considerând, în acest context, că preşedintele trebuie să se gândească la viitorul partidului.

"Cred că Partidul Naţional Liberal şi-a onorat toate angajamentele în relaţia cu preşedintele României şi cred că este extrem de important ce se întâmplă în continuare cu Partidul Naţional Liberal. Preşedintele Iohannis este la al doilea mandat, nu mai poate să candideze pentru un mandat. Eu cred că inclusiv preşedintele Iohannis trebuie să se gândească la soarta Partidului Naţional Liberal, iar soarta Partidului Naţional Liberal nu poate fi asta: să fim, practic, sub asediu din cauza faptului că un reprezentant al Partidului Naţional Liberal aflat într-o funcţie atât de importantă nu a avut curajul să comunice public nici măcar preşedintelui aceste puncte din biografie şi să ajungem acuma ciuca miştourilor”, a mai afirmat Ludovic Orban.

