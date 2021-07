Ludovic Orban, in fata a peste 400 membri PNL Iasi: Ii salut pe Costel Alexe si Mihai Chirica. Sunt convins ca sunt nevinovati

Liderul PNL Ludovic Orban a declarat sambata, 3 iulie, in fata celor peste 400 de delegati liberali participanti la conferinta de alegeri a liberalilor ieseni ca este convins ca primarui Mihai Chirica si presedintele Consiliului Judetean Iasi Costel Alexe sunt nevinovati si ca asteapta cu incredere ca instanta sa le faca dreptate.

Afirmatia lui Orban a starnit aplauze puternice din partea celor prezenti in sala.

Ads

"Chiar daca nu sunt prezenti in sala, vreau sa-i salut si pe Costel Alexe si pe Mihai Chirica. Sunt convins ca sunt nevinovati si astept cu nerabdare dar si cu incredere ca instanta sa le faca dreptate si sa arate care este adevarul", a afirmat liderul PNL Ludovic Orban.

Primarul PNL al Iasiului Mihai Chirica este vizat in mai multe dosare, una dintre anchetele procurorilor DNA referindu-se la modul in care s-a facut un schimb de terenuri langa cimitirul Eternitatea din municipiul Iasi.

La Primaria Iasi au avut loc perchezitii facute de catre DIICOT, in luna aprilie, intr-un alt dosar referitor la concesionarea unui teren al municipalitatii.

In acest caz, edilul Mihai Chirica este urmarit penal, alaturi de alte 14 persoane. De asemenea, Mihai Chirica a fost trimis in judecata intr-un alt dosar DNA care vizeaza achizitionarea unor autoturisme de catre Primaria Iasi.

Presedintele Consiliului Judetean Iasi, fostul ministru al Mediului Costel Alexe este cercetat intr-un dosar in care este acuzat de luare de mita si instigare la delapidare.

Seful liberalilor, Ludovic Orban a declarat saptamana trecuta la Iasi ca are in continuare incredere in colegii sai Costel Alexe si Mihai Chirica, acuzati in mai multe dosare, dar ca hotararea daca acestia sunt sau nu vinovati o ia instanta, existand pana atunci prezumtia de nevinovatie.

Orban a spus, intr-o conferinta de presa la Iasi, ca atat Costel Alexe, cat si Mihai Chirica au procedat corect, suspendandu-se din functiile de presedinti la filiala judeteana, respectiv organizatia municipala a PNL Iasi.