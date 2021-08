Orban: Eu reprezint o certitudine pentru PNL. Partidul este total diferit faţă de cum a arătat, din păcate, în ultimele 2-3 luni VIDEO

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi seară, după depunerea moţiunii cu care încearcă să obţină un nou mandat, că el reprezintă o certitudine pentru PNL şi că moţiunea sa este una liberal-conservatoare. "PNL este total diferit faţă de cum a arătat, din păcate, în ultimele 2-3 luni. PNL are membri de calitate, oameni cu prestigiu profesional, oameni de caracter", a afirmat el.

Ludovic Orban a declarat, joi seară, că şi-a depus oficial candidatura pentru un nou mandat la preşedinţia PNL.

Ads

"Am depus programul politic, moţiunea care prezintă viziunea mea despre PNL şi despre cum PNL urmează să dezvolte România. Sunt alături de mine foarte mulţi colegi cărora le mulţumesc pentru că şi-au manifestat sprijinul prin prezenţa lor la depunerea candidaturii. Odată cu începutul oficial de promovare a moţiunii pe care o susţin, am ca obiectiv să încep procesul de recâştigare a încrederii românilor în PNL. Am ca obiectiv să refac prestigiul PNL"

Liderul PNL a enumerat, între alte obiective, creşterea performanţei guvernamentale şi asigurarea coeziunii în coaliţie.

"Eu reprezint o certitudine pentru PNL. Aproape toţi membrii PNL mă cunosc, ştiu cine sunt, ştiu ce am făcut pentru PNL de-a lungul celor peste 30 de ani de carieră, (...) m-am luptat constant pentru promovarea idelilor liberale, pentru a împiedica punerea în practică a programelor retrograde ale formaţiunilor politice născute din fostul Partid Comunist", a susţinut el.

Orban a adăugat că a luptat sistematic pentru a contribui la o guvernare care să asigure dezvoltarea României, bazată pe valorile liberal-conservatoare.

"Moţiunea mea este una liberal-conservatoare. Pe lângă valorile liberale (...) noi susţinem valoril fundamentale pe care PNL le-a avut permanent în acţiunea sa politică şi în programele sale politice. Suntem un partid naţional, care are vocaţia de a apăra işi reprezenta interesele fundamentale ale României (...) Obiectivul pe care noi l-am stabilit este unul extrem de ambiţios, dorim o Românie puternică, o România care să fie o putere economică la nivel european, o Românie inteligentă (...)", a afirmat Ludovic Orban.

El a arătat că PNL este un promotor al valorilor româneşti, al tradiţiilor româneşti.

"PNL este un partid care susţine instituţii fundamentale, Biserica, familia, satul românesc, cultura românească. PNL este un partid care deşi susţine constant modernizarea, dezvoltarea, respinge toate curentele neo-marxist-progresiste care în ultima vreme îşi fac loc în minţile unor români. Suntem un partid puternic ancorat în tradiţia poporului român, care (...) a fost un partener al bisericii, susţinător al moralei creştine", a declarat Orban.

Ads

El a explicat că, odată cu depunerea moţiunii, începe campania şi va face un nou turneu în toate filialele judeţene pentru a prezenta şi a dezbate moţiunea şi pentru a obţine susţinerea.

"Practic, campania se va desfăşura până în 15 septembrie şi fiecare filială se va pronunţa în privinţa unei moţiuni (...), prin vot secret acordat în colegiile directoare judeţene. Am încredere în membrii PNL. PNL este total diferit faţă de cum a arătat, din păcate, în ultimele 2-3 luni. PNL are membri de calitate, oameni cu prestigiu profesional, oameni de caracter, oameni apreciaţi în comunitate, care îşi respectă cuvântul, oameni consecvenţi, care sunt reprezentanţi de seamă ai PNL. Avem aproape 1.300 de primari care sunt modele de activitate, de performanţă în guvernarea locală. Cei mai mulţi au schimbat radical în bine faţa comunităţilor locale pe care le-au condus", a susţinut Orban.

El a adăugat că nu crede că doar numărătoarea preşedinţilor de filiale este importantă, arătând că la Congres vor veni 5.000 de delegaţi.

Ads

"Pe 25 septembrie la Congres se alege preşedintele PNL. De asemenea, se alege preşedintele Curţii de Onoare şi Arbitraje, preşedintele Comisiei de Revizie şi Cenzori. Restul se alege la Comitetul naţional care se va desfăşura ulterior Congresului. (...) Este competiţia pentru preşedintele PNL. Am încredere în discernământul colegilor mei, în democraţia internă din partid, în ciuda tuturor tendinţelor contrare spiritului democratic care s-au manifestat pe ici, pe colo. Sunt convins că decizia colegilor mei care vor participa la congres va fi o decizie care va asigura traiectoria ascendentă a PNL", a mai afirmat Orban.