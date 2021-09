Ludovic Orban acuză PSD că l-a ajutat pe Florin Cîțu să ajungă președintele PNL. Despre soluționarea crizei politice: „Cîțu e un pion care poate fi sacrificat oricând”

Președintele Camerei Deputaților Ludovic Orban a declarat joi, 30 septembrie, că Florin Cîțu a fost ajutat să ajungă președinte al PNL chiar de către PSD. Orban mai adaugă că premierul trebuia să demisioneze încă de la început pentru a opri criza politică.

„Există alte variante (de refacere a coaliţiei – n.r.) – demisia. Ca să nu fie obligat USR PLUS să voteze, poate să-şi dea demisia domnul Cîţu, lucru pe care trebuia să-l facă încă din momentul în care USR PLUS a decis să se retragă din coaliţie şi a spus clar că nu mai vin în coaliţie, atât timp cât Cîţu e premier. Dar asta înseamnă să fii om de stat şi să pui interesul României înainte de interesul personal. Inclusiv jocul PSD a fost clar un joc prin care PSD l-a ajutat pe Cîţu să fie preşedintele PNL, pentru că le este foarte uşor să treacă cu tancul peste Cîţu”, a declarat Ludovic Orban.

„Criza declanşată de Cîţu probabil cu acordul lui Iohannis”

Fostul șef al liberalilor a mai precizat că întreaga muncă a fostei conduceri PNL a fost în zadar, din cauza unor „decizii stupide” din partea lui Florin Cîțu. Totodată, acesta susține că președintele a fost și el părtaș la criza declanșată de premeir.

„Criza declanşată de Cîţu probabil cu acordul lui Iohannis, a aruncat Romania în criză”, a mai relatat Orban.

„Cine seamănă vânt, culege furtună. Am văzut numai o decizie, că dacă USR PLUS nu îşi retrage moţiunea sau retrage moţiunea de cenzură nu va mai fi considerat partener de guvernare, o prostie mi mare rar putea să fie decisă, în condiţiile în care poziţia mea e că singura soluţie onorabilă, benefică pentru România este refacerea coaliţiei. Această soluţie este la îndemâna forţelor politice. Noi am construit după alegeri o coaliţie care asigura o majoritate confortabilă care dacă era stabilă putea să evite ajungerea într-o situaţie de criză, o criză politică declanşată de Cîţu, cu acordul preşedintelui, a aruncat România în aer şi în momentul de faţă România se găseşte aproape lipsită de instituţii care să facă faţă provocărilor românilor”, a explicat Ludovic Orban, joi la Parlament.

Camera Deputaţilor şi Senatul s-au reunit joi, 30 septembrie, de la ora 14.00, pentru a citi moțiunea de cenzură depusă la începutul săptămânii de către PSD, intitulată „Stop sărăciei scumpirilor şi penalilor! Jos Guvernul Cîţu!”. Votul urmează să fie dat marțea viitoare.

PSD susţine, în textul moţiunii de cenzură, că „guvernarea perdanţilor a sărăcit România”, iar „absorbţia fondurilor europene este la pământ”.

„Sunteţi doar buni să vă faceţi imagine şi doar vindeţi promisiuni! Nu aţi inaugurat niciun kilometru de autostradă şi nu aţi lansat niciun proiect de la zero ca să înceapă lucrările! Ci doar v-aţi asumat marile proiecte de autostrăzi şi poduri lăsate moştenire de PSD! Nimeni nu o să uite cum zeci de copii au stat în caniculă, iar şeful CFR Călători, Ovidiu Vizante, sfida o ţară întreagă la telefon! Comunităţile locale au fost condamnate la subdezvoltare! Primăriile şi Consiliile judeţene au fost obligate să aloce sume uriaşe pentru lupta cu pandemia. Nici acum Guvernul Cîţu nu le-a decontat aceşti bani”, mai arată documentul.

PSD precizează că „dreapta a instalat un penal la Palatul Victoria”.

„Guvernul României nu poate fi condus de un penal, care a fost condamnat pentru infracţiunea comisă şi care a executat şi închisoare pentru fapta sa. Culmea cinismului este că fostul deţinut Cîţu reprezintă azi, în mod aberant, tocmai Coaliţia celor care au promis pentru a accede la putere – uitând apoi să şi voteze! –Legea “fără penali în funcţii publice”, conform sursei citate textul moţiunii.