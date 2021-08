Liderul PNL, Ludovic Orban, spune că nu l-ar mai fi susţinut pe Florin Cîţu pentru funcţiile care au dus la ascensiunea politică a acestuia în situaţia în care ar fi avut datele despre trecutul său în Statele Unite.

Întrebat luni seară, la Realitatea Plus, dacă l-ar mai fi susţinut pe Florin Cîţu în situaţia în care ar fi avut date despre trecutul acestuia, Ludovic Orban a răspuns: "Dacă aş fi avut informările despre cele două speţe, cu siguranţă nu".

Premierul Florin Cîţu a comentat, luni, informaţiile referitoare la al doilea proces care îl vizează în Iowa cu privire la o datorie de pe un card de credit, afirmând că este o decizie de respingere a unei sentinţe civile despre care nu a fost informat niciodată.

„M-am informat şi eu. Este, de fapt, o decizie de respingere a unei sentinţe civile despre care nu am fost informat niciodată. S-a întâmplat în 2009, eram foarte uşor de găsit pentru oricine dorea să mă găsească în 2009 dacă era ceva, dar, repet, realitatea juridică este că acel dosar a fost respins de instanţa din Statele Unite, iar eu am încredere în justiţia din Statele unite. Repet, Acel claim a fost respins de instanţa americană”, a declarat Florin Cîţu.

Aceasta este prima reacţie a premierului după apariţia informaţiei referitoare la faptul că în 2008 a fost chemat în instanţă în Iowa pentru o datorie neplătită de peste 6.000 de dolari de pe un card de credit deschis la Maryland National Bank. Cazul a fost respins temporar după ce firma de recuperare a creanţelor nu a reuşit să îl găsească pe Cîţu. Procesul civil nu a mai fost redeschis.

Săptămâna trecută, premierul Florin Cîţu preciza, întrebat dacă în trecut a fost închis două zile în SUA şi a plătit o amendă, că a făcut o greşeală în urmă cu 20 de ani, dar este interesant că informaţia apare de abia acum când are loc competiţia internă a PNL.

"Acum 20 de ani, a fost vorba de DUI, este vorba de conducere sub influenţa alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. Este contravenţie, am făcut o greşeală acum 20 de ani. Este interesant că în patru tururi de scrutin cu PSD nu a apărut această informaţie, apare acum în competiţia internă din PNL”, declara Florin Cîţu.

Răspunzând unei întrebări, prim-ministrul preciza că el a condus maşina după ce a consumat alcool.

”Eu am condus, a fost o greşeală, am condus, am plătit foarte scump, a trebuit să-mi vând maşina, să merg un an de zile pe jos. Nu e un motiv pentru care să te mândreşti”, afirma Cîţu, spunând că a fost vorba despre o contravenţie.