Ludovic Orban a vorbit în ședința de la Sibiu despre ”relația cu năbădăi” cu Raluca Turcan SURSE

Ludovic Orban a discutat cu liberalii organizaţiei PNL Sibiu, duminică, şi le-a transmis că Raluca Turcan a fost „un om cheie” în dărâmarea Guvernului PSD şi a avut un rol decisiv în reuşitele politice ale PNL de până acum, au precizat, pentru News.ro, surse apropiate taberei Florin Cîţu. De asemenea, Orban a explicat că a fost „o relaţie cu năbădăi”, însă în perioada în care Turcan era vicepremier, ea a pus mereu interesul public pe primul loc.

Ludovic Orban le-a mărturisit liberalilor din organizaţia PNL Sibiu că Raluca Turcan a avut un rol semnificativ în dărâmarea Guvernului PSD, lucru care a fost o premieră în politica românească, au explicat sursele citate. De asemenea, liderul PNL consideră că aceasta a avut un rol decisiv în reuşitele partidului până la acest moment şi mărturiseşte că i-ar fi fost mai greu la guvernare dacă Turcan nu era vicepremier.

Conform surselor menţionate, relaţia pe care preşedintele PNL a avut-o cu Raluca Turcan a fost una cu „năbădăi”, însă aceasta a pus mereu interesul public pe primul loc.

El a adăugat că nu a înţeles opţiunea Ralucăi Turcan pentru susţinerea premierului Florin Cîţu la şefia PNL, deoarece i s-ar fi părut normal să meargă alături de el unde putea obţine mai multă putere personală şi să fie apreciată în mod real pentru ceea ce face în activitatea politică, au mai precizat sursele apropriate taberei lui Cîţu, pentru News.ro.

Pe 6 august, Ludovic Orban afirma, la evenimentul de alegeri interne pentru conducerea PNL Sibiu, că nu înţelege de ce Raluca Turcan a luat decizia de a nu îl mai susţine pentru un al doilea mandat la şefia partidului. El a amintit că Turcan a fost vicepremier, mâna lui dreapta, în perioada în care a fost prim-ministru.

„Aş fi vrut să vin aici să o susţin pe Raluca Turcan, dar din păcate, Raluca Turcan a luat decizia să nu mă mai susţină pe mine, nu ştiu de ce. Raluca Turcan a făcut parte din echipa câştigătoare a PNL şi când am câştigat europarlamentare şii când am câştigat prezidenţialele cu cel mai mare scor care l-a obţinut vreodată un candidat de dreapta, am câştigat împreună alegerile locale, şi chiar dacă n-am câştigat alegerile parlamentare din cauza unei guvernări în pandemie, cea mai grea perioadă din România, în care Raluca Turcan a fost mâna mea dreaptă ca vicepremier, a luat decizia să nu rămână în echipa câştigătoare”, a explicat atunci liderul liberalilor.

La şedinţa Comitetului de Coordonare Judeţean al PNL Sibiu din 6 august a participat şi Florin Cîţu care a precizat că „atmosfera este relaxată” şi întotdeauna este astfel la Sibiu.

„Sunt aici pentru a o susţine pe doamna Raluca Turcan, pentru încă un mandat, într-o filială de succes, la Sibiu, o filială care a dat multe personalităţi ale politicii româneşti, cum e şi domnul preşedinte (Klaus Iohannis - n.r.), aşa că suntem aici să o susţinem. Nu doar aparent, este o atmosferă relaxată la Sibiu, întotdeauna este aşa la Sibiu”, a declarat premierul Florin Cîţu.

Pe 6 august, Raluca Turcan a câştigat alegerile pentru conducerea PNL Sibiu cu 231 de voturi, iar contracandidatul acesteia a obţinut doar 80 de voturi.